Arzu Sabancı: Sakın evde sıkıldık demeyin!
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Arzu Sabancı: Sakın evde sıkıldık demeyin!

Arzu Sabancı: Sakın evde sıkıldık demeyin!
Hürriyet - Haberler | Magazin

'Tedbiri elden bırakmayın' diyen Sabancı, Instagram sayfasında şu mesajı paylaştı: "Aşı da olsanız... Hastalığı geçirmiş antikorunuz da olsa... Risk her zaman var... Evde kalmaya, işiniz müsade ediyorsa sokağa çıkmamaya, çift maske ve mesafeye devam...

'Tedbiri elden bırakmayın' diyen Sabancı, Instagram sayfasında şu mesajı paylaştı:

"Aşı da olsanız... Hastalığı geçirmiş antikorunuz da olsa... Risk her zaman var... Evde kalmaya, işiniz müsade ediyorsa sokağa çıkmamaya, çift maske ve mesafeye devam... Tam kapanma olmasa bile biz kendi irademizle tam kapanma yapabiliriz.... Yaz aylarını, güzel günlerin hayalini kurarak, umudumuzu kaybetmeden... Sakın evde sıkıldık demeyin... Rahat nefes aldığınız güne, evinizde olduğunuza şükrederek... Evde kalmaya devam...."

Arzu Sabancı'nın evinden çektiği fotoğrafla yaptığı paylaşım sosyal medyada çok konuşuldu.

Kaynak: Hürriyet

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