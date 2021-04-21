Arzu Sabancı: Sakın evde sıkıldık demeyin!

'Tedbiri elden bırakmayın' diyen Sabancı, Instagram sayfasında şu mesajı paylaştı: "Aşı da olsanız... Hastalığı geçirmiş antikorunuz da olsa... Risk her zaman var... Evde kalmaya, işiniz müsade ediyorsa sokağa çıkmamaya, çift maske ve mesafeye devam...