Arzu Özkan, Tatvan'daki gönül elçileriyle vedalaştı Valiler kararnamesiyle Tunceli Valisi olarak atanan Mehmet Ali Özkan'ın, Gönül Elçileri Tatvan Temsilcisi olan eşi Arzu Özkan, ilçedeki gönül elçileriyle vedalaştı.

Valiler kararnamesiyle Tunceli Valisi olarak atanan Mehmet Ali Özkan'ın, Gönül Elçileri Tatvan Temsilcisi olan eşi Arzu Özkan, ilçedeki gönül elçileriyle vedalaştı.

İlçedeki gönüllü elçileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun veda programı düzenledi.

Şehitler için duaların okunmasıyla başlayan programda konuşan Özkan, şehit ve gazilerin kendileri için çok özel olduğunu söyledi.

Tatvanı ve ilçe sakinlerini çok sevdiğini ifade eden Özkan, şöyle konuştu:

"Mümkün oldukça buradaki vatandaşlarla bir arada olmaya özen gösterdik. İlçe merkezi ve köylerdeki öğrencilerimizle çocuklarımızın ihtiyaçlarına cevap olmaya çalıştık. Şehitlerimizin yakınlarını, gazilerimizi, dul, yetim ve öksüz çocuklarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık. İmkanlar doğrultusunda tüm ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalıştık. Görev değişikliği dolayısıyla buradan ayrılıyoruz, hakkınızı helal edin. Buradaki şehit yakınlarımız, gazilerimiz, dul ve yetim çocuklarımız, engellilerimiz, özel çocuklarımız, hepsi size emanet."

Programa, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin eşi Gülsüm Geylani, ilçedeki gönül elçileri ile kurum amirlerinin eşleri katıldı.

Kaynak: AA