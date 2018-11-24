Arzu Öğretmen Hasta Öğrencisini Yalnız Bırakmadı

MUSTAFA ÇAVUŞ - Samsun'un Asarcık ilçesinde kırsal mahallede sınıf öğretmenliği yapan Arzu Güngör, öğretmenlerin ne kadar fedakar olabileceğini adeta gözler önüne seriyor.

Sınıf öğretmeni olduğu öğrencisi, ortaokula geçmesine rağmen, geçirdiği hastalık sonucu yürüyemediği için okula gidemeyince, Arzu öğretmen öğrencisini yalnız bırakmadı.

Asarcık ilçesi Kılavuzlu Şehit Niyazi Kaya İlk ve Ortaokulunda 11 yıldır sınıf öğretmenliği yapan Güngör, 12 yaşındaki öğrencisi Şeyda Dilmeç'e, devletten herhangi bir ücret talep etmeden kendi imkanlarıyla eğitim veriyor.

Öğrencisi Dilmeç'in geçirdiği felç sonucu tekerlekli sandalyeye bağımlı hale geldiğini ve eğitimini yarıda bıraktığını öğrendiğinden beri Güngör, her çarşamba günü öğleden sonra, okuldan 10 kilometre uzaklıktaki felçli öğrencisinin evine, ücretini kendi ödediği taksi ile gidiyor.

Öğretmen Arzu Güngör, AA muhabirine, "Eğitimde feda edilecek birey yoktur" düşüncesini kendisine felsefe edindiğini söyledi.

İki yıl önce, öğrencisinin okula gelemediğini öğrendiklerinde ona destek vermek istediklerini belirten Güngör, şöyle devam etti:

"Şeyda en yakın zamanda yürüyecek ve okula gelecek. Bu bir süreç, atlatacak. İlk başta Şeyda'nın psikolojisini düzeltmek için geldim, ders vermek amaçlı değildi. Rehber öğretmenimiz, okul müdürümüz, öğretmen arkadaşlarımızla devamlı ziyaret ettik. Daha sonra Şeyda'nın psikolojisinin başka bir yöne yönelmesi için ders vermek istedik. Kafasında okuldan geri kaldım fikri vardı, o fikri atmak istedik."

"Şeyda'nın yüzündeki mutluluğu görmek bana haz veriyor"

Öğrencisine yardımcı olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Güngör, "Ben hep 'Eğitimde feda edilecek birey yoktur.' düşüncesiyle yola çıktım. Elimizden geldiğince çocuklara faydalı olmaya çalışıyoruz. Zevkle, keyifle yapıyorum. Her geldiğimde Şeyda'nın yüzündeki mutluluğu görmek bana haz veriyor." diye konuştu.

Geçirdiği hastalık sonucu iki yıldır yürüyemediğini ve okula gidemediğini anlatan Şeyda Dilmeç ise öğretmeninin kendisini yalnız bırakmadığını söyledi.

Her hafta evine gelerek kendisine eğitim veren Arzu öğretmenine teşekkür eden Dilmeç, okuldan geri kalmadığı için mutlu olduğunu aktardı.