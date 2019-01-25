Arzu Film, Ayşen Gruda Anısına Video Yayınladı

Arzu Film, 74 yaşında hayatını kaybetmesiyle Türkiye'yi yasa boğan ünlü oyuncu Ayşen Gruda'nın anısına YouTube hesabında bir video yayınladı.

Videoda çeşitli filmlerden Gruda'nın yer aldığı sahnelere yer verildi.

"SAYGI VE SEVGİ İLE"

Usta oyuncunun hayatını kaybetmesinin ardından duygusal bir video yayınlayan Arzu Film, paylaşıma "Sevilen sanatçı Ayşen Gruda anısına. Saygı ve sevgi ile..." notunu düştü.

AYŞEN GRUDA KİMDİR?

Yeşilçam'ın ve Türk sinemasının dev isimleriden biri olan sevilen oyuncu Ayşen Gruda geçtiğimiz gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Durumu hakkında henüz olumlu bir gelişme olmayan Ayşen Gruda'nın son sağlık durumu hakkında bilgi veren doktorları tedavinin devam ettiğini söyledi. Peki neredeyse her filmi ezbere bilinen Ayşen Gruda kaç yaşında, kaç kere evlendi, ilk eşi kim ve Ayşen Gruda'nın çocukları kim?

Usta oyuncu Ayşen Gruda aslen İstanbullu ve 1944 doğumlu. Şu an 74 yaşında olan Ayşen Gruda ilk evliliğini 1965 yılında tiyatrocu Yılmaz Gruda ile yaptı. Bu evlilikten Elvan adında bir kızı oldu. Çift uzun süre birlikte yaşadı fakat ilişkileri boşanmayla sonlandı.

ROL ALDIĞI SİNEMA FİLMLERİ:

Seni Seviyorum Adamım (2014), Pazarları Hiç Sevmem (2012) – Feyziye, Kağıt (2010)

Gece Gündüz (2008) – Hayriye, Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu (2006) - Safiye ana, İlk Aşk (2006) – Hatice, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (2006) - Karagöz'ün annesi, Keloğlan Karaprens'e Karşı (2006) – Sultan, Hababam Sınıfı Merhaba (2003) - Ayşe Hanım, Şenlik Var (1994), Rumuz Sev Beni (1993), Aile Pansiyonu (1987), Seyyar Kamil (1987) – Gülbahar, Ağa Bacı (1986), Aşık Oldum (1985) – İnci, Uyanıklar Dünyası (1985), Namuslu (1985), Fakir Milyoner (1985), Şendul Şaban (1985) – Ayşen, Gırgıriyede Büyük Seçim (1984) – Sevim, Şekerpare (1983) – Peyker, Çiçek Abbas (1982), Doktor Civanım (1982), Dolap Beygiri (1982) – Hacer, Görgüsüzler (1982), Hababam Sınıfı Güle Güle (1981) – Melahat, Davaro (1981), Gırgıriye (1981), Gırgıriyede Şenlik Var (1981) – Sevim, Renkli Dünya (1980), Doktor (1979), Şark Bülbülü (1979), Avanak Apti (1978), Neşeli Günler (1978) – Nilgün, Çöpçüler Kralı (1977), Gülen Gözler (1977) – Fikret, Hababam Sınıfı Tatilde (1977), İbo İle Gülşah (1977), Şaban Oğlu Şaban (1977), Sarmaşdolaş (1977), Öyle Olsun (1976) - Ayşen Huyugüzel, Aile Şerefi (1976) – Ayşe, Güngörmüşler (1976), Süt Kardeşler (1976) – Emine, Tosun Paşa (1976) - Zekiye Tellioğlu, Bizim Aile (1975), Delisin (1975) – Şaziment, Bitirimler sınıfı (1975) – Cevriye, Bir Araya Gelemeyiz (1975)- Necati'nin eşi, Hanzo (1975) – Feride, Hababam Sınıfı (1974) - Bilgi Yarışmasının Sunucusu.

ROL ALDIĞI DİZİLER:

Ayrılsak da Beraberiz (dizi, 2015) - Konuk Oyuncu, Beş Kardeş, Ruhumun Aynası, Galip Derviş (2014) - Nine (Konuk Oyuncu), Hoştanlı – Kalaylı Saray (2013), Leyla ile Mecnun (dizi), Petekle 10 Numara, Medyatik, Karışık Aile, Zoraki Başkan, Aile Reisi, Mert ile Gert, Gece Gündüz, İki Aile, Fessupanallah, Fırtına, Sen misin Değil misin, Güz Yangını, Dayı, Ana Kuzusu, Kaygısızlar, Ana, Krem, Seyahatname, Evimiz Olacak mı?, Sultan Makamı.

ROL ALDIĞI OYUNLAR:

Dün Gece Yolda Giderken Çok Tuhaf Bir şey oldu, Hisseli Harikalar Kumpanyası-Haldun Dormen, Papaz Kaçtı-Philip King, Bizim Sınıf-Ferhan Şensoy, Yedi Kocalı Hürmüz-Sadık Şendil, Hababam Sınıfı Müzikali-Rıfat Ilgaz, Deve Kuşu Kabare-Haldun Taner, Mum Söndü-Müsahipzade Celal, Ah Evlendim Vah Evlenemedim.