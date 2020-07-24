Arzu Ertan'ın katil zanlısı müebbet hapisle cezalandırıldı Arzu Ertan'ın katil zanlısı müebbet hapisle cezalandırıldı Bodrum'da geçtiğimiz yıl öldürülen bir çocuk annesi Arzu Ertan'ın katil zanlısı Fikret Bayırlı, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Arzu Ertan'ın katil zanlısı müebbet hapisle cezalandırıldı

MUĞLA - Bodrum'da geçtiğimiz yıl öldürülen bir çocuk annesi Arzu Ertan'ın katil zanlısı Fikret Bayırlı, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

9 Ağustos 2019'da Turgutreis Bahçelievler Mahallesi'nde yaşanan olayda, 51 yaşındaki Fikret Bayırlı adlı şahıs, borcu yüzünden devretmek zorunda kaldığı ev yüzünden tartışmalı olduğu bir çocuk annesi 39 yaşındaki Arzu Ertan'ı pompalı tüfekle 2 el ateş ederek ağır şekilde yaralamış, hastaneye kaldırılan Arzu Ertan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Bahse konu ev ise daha sonra Ertan ailesi tarafından Darüşşafaka'ya bağışlanmıştı.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü ve karar duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya her iki tarafın avukatları ile Arzu Ertan'ın babası Servet Ertan katıldı. Duruşmaya video konferans ile katılan sanık Fikret Bayırlı savunmasında, Arzu Ertan'ı öldürme niyetinin olmadığını, ayağının balkon eşiğine takılması sonucu yanlışlıkla vurduğunu söyledi.

Kararını açıklayan Mahkeme, sanığa 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verildi. Sanığa haksız tahrik ve iyi hal indiriminin de uygulanmamasına karar verildi.

Mahkeme sonunda bir açıklama yapan Ertan ailesinin avukatı Çisem Pekder, "Son zamanlarda yaşanan kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi, yargı tarafından verilecek caydırıcı kararlara bağlıdır. Biz bu olayda sanığın, maktulü tasarlayarak öldürdüğünü düşünüyoruz ancak verilen bu kararda iyi hal ve haksız tahrik indirimi yapılmadığı için bir nebze vicdanları rahatlatmıştır" dedi.

Ev aldı canından oldu

Turgutreis Bahçelievler Mahallesi'nde 9 Ağustos günü yaşanan olayda, yaklaşık 4 ay önce Fikret Bayırlı adlı şahsın evi icra ile satın almıştı. Bir çocuk annesi Arzu Ertan, Fikret Bayırlı'nın evi tahliye etmesini istemiş. Evi satılmasına rağmen boşaltmayan Fikret Bayırlı ile evi satın alan Ertan tartışmaya başlamıştı. Tartışmada eline pompalı tüfek alan Bayırlı, Arzu Ertan'ı vurarak ağır şekilde yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Arzu Ertan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Fikret Bayırlı ise suç aleti ruhsatsız silahla Turgutreis Jandarma Karakol Komutanlığı'na giderek teslim olmuştu.

Kaynak: İHA