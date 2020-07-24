Arzu Ertan'ın katil zanlısı müebbet hapisle cezalandırıldı
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Arzu Ertan'ın katil zanlısı müebbet hapisle cezalandırıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçtiğimiz yıl öldürülen 1 çocuk annesi Arzu Ertan'ın katil zanlısı Fikret Bayırlı, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Arzu Ertan'ın katil zanlısı müebbet hapisle cezalandırıldı
24.07.2020 16:38 | Son Güncelleme: 24.07.2020 16:43

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçtiğimiz yıl öldürülen 1 çocuk annesi Arzu Ertan'ın katil zanlısı Fikret Bayırlı, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 9 Ağustos 2019'da Turgutreis Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. Fikret Bayırlı'nın (51) icralık olan evini yaklaşık 4 ay önce satın alan 1 çocuk annesi Arzu Ertan (39), Bayırlı'nın evi tahliye etmesini istedi. Evi satılmasına rağmen boşaltmayan Fikret Bayırlı ile evi satın alan Ertan tartışmaya başladı. Tartışmada eline pompalı tüfeği alan Bayırlı, Arzu Ertan'ı 2 kez ateş ederek ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Arzu Ertan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Bayırlı ise suç aleti ruhsatsız silahla Turgutreis Jandarma Karakol Komutanlığına giderek teslim oldu. Bahse konu ev ise daha sonra Ertan ailesi tarafından Darüşşafaka'ya bağışlandı.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 4'üncü ve karar duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya her iki tarafın avukatları ile Arzu Ertan'ın babası Servet Ertan katıldı. Duruşmaya video konferans ile katılan sanık Fikret Bayırlı savunmasında, Arzu Ertan'ı öldürme niyetinin olmadığını, ayağının balkon eşiğine takılması sonucu yanlışlıkla vurduğunu söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme, sanığa 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verildi. Sanığa haksız tahrik ve iyi hal indiriminin de uygulanmamasına karar verildi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Ertan ailesinin avukatı Çisem Pekder, "Son zamanlarda yaşanan kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi, yargı tarafından verilecek caydırıcı kararlara bağlıdır. Biz bu olayda sanığın, maktulü tasarlayarak öldürdüğünü düşünüyoruz ancak verilen bu kararda iyi hal ve haksız tahrik indirimi yapılmadığı için bir nebze vicdanları rahatlatmıştır" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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