Arzu Çerkezoğlu kimdir? Arzu Çerkezoğlu kaç yaşında, nereli? Arzu Çerkezoğlu hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Arzu Çerkezoğlu kimdir? Arzu Çerkezoğlu kaç yaşında, nereli? Arzu Çerkezoğlu hayatı ve biyografisi!

27.09.2020 21:04 | Son Güncelleme: 27.09.2020 21:07
Arzu Çerkezoğlu kimdir? Arzu Çerkezoğlu kaç yaşında, nereli? Arzu Çerkezoğlu hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Arzu Çerkezoğlu izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Arzu Çerkezoğlu kaç yaşında, nereli? Arzu Çerkezoğlu hayatı ve biyografisi! Arzu Çerkezoğlu kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çekenArzu Çerkezoğlu, hakkında araştırmalar yapılıyor. Arzu Çerkezoğlu kimdir? Arzu Çerkezoğlu kaç yaşında, nereli? Arzu Çerkezoğlu hayatı ve biyografisi!

ARZU ÇERKEZOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 11 Ağustos 1969

Kaç yaşında: 51yaşında

Şavşat, Türkiye

Eğitim: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Arzu Çerkezoğlu (d. 11 Ağustos 1969; Şavşat, Artvin), Türk doktor, insan hakları aktivisti ve sendikacı. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) mevcut genel başkanı. DİSK'in ilk kadın genel sekreteri olmasını takiben mevcut başkan Kani Beko'nun istifası sonrasında başkanlığa seçilerek DİSK'in ilk kadın başkanı oldu.[

Arzu Çerkezoğlu Türk Tabipleri Birliği ikinci başkanı Dr. Ali Çerkezoğlu ile evlidir İstanbul Öğrenci Dernekleri Federasyonu'nunda kurucu genel sekreterlik yaptı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden patoloji uzmanı olarak mezun oldu. Doktor olduktan sonra sağlık sendikalarında yer aldı. Tüm Sağlık Sen ve SES'te şube başkanlığı görevini yürüttü. Kamu görevi sona erince 2001'de Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası'na (Dev Sağlık-İş) üye oldu. Burada genel başkanlık yaptı. 2013 Nisan ayında DİSK genel sekreterliğine seçildi.

İlgili Haberler

Ersin Düzen kimdir? Ersin Düzen nereli, kaç yaşında? Ersin Düzen hayatı, biyografisi
Ersin Düzen kimdir? Ersin Düzen nereli, kaç yaşında? Ersin Düzen hayatı, biyografisi
İpek Bağrıaçık kimdir? İpek Bağrıaçık nereli, kaç yaşında? İpek Bağrıaçık boyu, dizileri ve filmleri
İpek Bağrıaçık kimdir? İpek Bağrıaçık nereli, kaç yaşında? İpek Bağrıaçık boyu, dizileri ve filmleri
Hasan Basri Yalçın kimdir? Hasan Yalçın kaç yaşında, nereli? Hasan B. Yalçın hayatı ve biyografisi!
Hasan Basri Yalçın kimdir? Hasan Yalçın kaç yaşında, nereli? Hasan B. Yalçın hayatı ve biyografisi!

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hulusi Akar Volkan Bozkır Muharrem İnce Fahrettin Koca
Magazin Gülay Hazal Kaya Cem Yılmaz Nebahat Çehre
Spor Erol Bulut Arda Turan Mbaye Diagne Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Sivil Ermeni Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Arzu Çerkezoğlu kimdir? Arzu Çerkezoğlu kaç yaşında, nereli? Arzu Çerkezoğlu hayatı ve biyografisi! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.9.2020 21:14:34. #1.15#
title