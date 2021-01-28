Arzu Aygün kimdir? Arzu Aygün kaç yaşında? Arzu Aygün olayı nedir? Arzu Aygün cinayeti!

Arzu Aygün adını her sabah yayınlanan Müge Anlı programı ile duyduğumuz Arzu Aygün kimdir? Arzu Aygün kaç yaşında? Arzu Aygün olayı nedir? Arzu Aygün cinayeti!

Vatandaşların her sabah yayınlanan Müge Anlı programında takip ettiği Arzu Aygün cinayeti ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Arzu Aygün kimdir? Arzu Aygün kaç yaşında? Arzu Aygün olayı nedir? Arzu Aygün cinayeti!

ARZU AYGÜN KİMDİR?

Samsun'da yaşayan, 2 çocuk annesi 35 yaşındaki Arzu Aygün 42 gün önce kayboldu ve o günden sonra haber alınamadı. Atakum ilçesinde geçen yıl 17 Aralık'ta evden ayrıldıktan sonra haber alınamayınca yakınları tarafından Denizevleri Polis Merkezi'ne kayıp başvurusunda bulundu. Viyana'da yaşayan ve boşandıktan sonra Türkiye'ye dönen Arzu Aygün cinayeti detayları haberimizde.

ARZU AYGÜN CİNAYETİ

Olay ilgili detaylı araştırmaya başlandı ve akrabası olarak biline 1 kişi gözaltına alındı. Aygün'ün cesedi çuval içinde naylona sarılmış halde bulundu.

ARZU AYGÜN KATİLİ KİM?

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri, Aygün'ü bulmak için çalışma başlattı. Olayla ilgili kayıp kadının akrabası olduğu ileri sürülen Muharrem C. gözaltına alındı. Muharrem C. suçunu itiraf etti ve cesedin bulunduğu yeri gösterdi. Arzu Aygün'ün cesedi Samsun'un Terme ilçesinin Gökçeağaç mevkisinde sahil yolundaki ormanlık alanda çuval içinde çürümüş halde bulundu. Kadının cesedi otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.