Arzu Aygün bulundu mu? Müge Anlı Arzu Aygün kimdir, nerede?
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Arzu Aygün bulundu mu? Müge Anlı Arzu Aygün kimdir, nerede?

26.01.2021 10:28 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:33
Arzu Aygün bulundu mu? Müge Anlı Arzu Aygün kimdir, nerede?

Arzu Aygün bulundu mu? Arzu Aygün olayı çözüldü mü? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Arzu Aygün konusu ele alınıyor. Müge Anlı Arzu Aygün kimdir, nerede?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI ARZU AYGÜN BULUNDU MU?

Arzu Aygün'ü aramak için ailesi Müge Anlı'ya başvurdu. Viyana'da doğup büyüyen Arzu Aygün, 35 yaşında. 39 gün önce Samsun'da kayboldu. 2 çocuğu olan Arzu Aygün, boşandıktan sonra Türkiye'ye dönme kararı aldı ve 5 yıl önce döndü.

Arzu Aygün'ün annesinin teyzesinin oğlu olan Muharrem Coşkun ile birlikte olduğu söylenen Arzu Aygün'ün kaybıyla ilgisi olduğu düşünülüyor.

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