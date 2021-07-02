Arzu Aygün bulundu mu?

Arzu Aygün bulundu mu? Arzu Aygün adını her sabah yayınlanan Müge Anlı programı ile duyduğumuz Arzu Aygün kimdir? Arzu Aygün kaç yaşında? Arzu Aygün olayı nedir? Arzu Aygün cinayeti! Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan konulardan biri olan Arzu Aygün cinayetine dair detayları sizler için derledik.

Arzu Aygün bulundu mu? Vatandaşların her sabah yayınlanan Müge Anlı programında takip ettiği Arzu Aygün cinayeti ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Arzu Aygün kimdir? Arzu Aygün kaç yaşında? Arzu Aygün olayı nedir? Arzu Aygün cinayeti! Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

ARZU AYGÜN KİMDİR?

Samsun'da yaşayan, 2 çocuk annesi 35 yaşındaki Arzu Aygün 42 gün önce kayboldu ve o günden sonra haber alınamadı. Atakum ilçesinde geçen yıl 17 Aralık'ta evden ayrıldıktan sonra haber alınamayınca yakınları tarafından Denizevleri Polis Merkezi'ne kayıp başvurusunda bulundu. Viyana'da yaşayan ve boşandıktan sonra Türkiye'ye dönen Arzu Aygün cinayeti detayları haberimizde.

ARZU AYGÜN BULUNDU MU?

Olay ilgili detaylı araştırmaya başlandı ve akrabası olarak biline 1 kişi gözaltına alındı. Aygün'ün cesedi çuval içinde naylona sarılmış halde bulundu.

ARZU AYGÜN KATİLİ KİM?

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri, Aygün'ü bulmak için çalışma başlattı. Olayla ilgili kayıp kadının akrabası olduğu ileri sürülen Muharrem C. gözaltına alındı. Muharrem C. suçunu itiraf etti ve cesedin bulunduğu yeri gösterdi. Arzu Aygün'ün cesedi Samsun'un Terme ilçesinin Gökçeağaç mevkisinde sahil yolundaki ormanlık alanda çuval içinde çürümüş halde bulundu. Kadının cesedi otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen olayda 2 çocuk annesi Arzu Aygün, evinden çıktıktan sonra bir daha eve dönmemişti. Ailesi, kayıp kadının hayati tehlikesi olduğundan şüphelenerek polise başvurdu. Polisin çalışmalarının ardından talihsiz kadının cesedi ormanlık alanda bulundu. Aygün'ü öldürdüğünü itiraf eden zanlı Muharrem Coşkun gözaltına alındı.

"KISKANÇLIK NEDENİYLE SORUN YAŞADIK"

Muharrem Coşkun, daha sonra savcılığa giderek ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Arzu Aygün'ü tabanca ile vurarak öldürdüğünü ve cesedini Kozluk Mahallesi civarında ormanlık alana bıraktığını itiraf etti.

Coşkun, "Olay günü beraber Terme sahiline gezmeye gittik. Aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Arabadan indik, o sıra tartışmamız alevlendi. Ben de üzerimdeki tabancayla ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Sonra yere düştü. Ben de panik oldum. Öldüğünden emin olunca da gurbetçilerin yazlıklarının olduğu alana çuvala koyup attım. Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım" dedi.

SAMSUN T TİPİ CEZAEVİ'NE GÖNDERİLDİ

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 çocuk babası Muharrem Coşkun ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu'ndaki sorgusunun ardından 28 Ocak'ta çıkardığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

DAVANIN SON DURUŞMASI

Tutuklu sanık Muharrem Coşkun hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasına Arzu Aygün'ün babası Seyfullah Aygün, annesi Semine Aygün, kızı ile avukatı Özlem Sezgin Azal ile sanık Muharrem Coşkun ile avukatı Cihan Şahin hazır bulundu.

"PARA İÇİN ÖLDÜRMEDİM, TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM"

Tutuklu sanık Muharrem Coşkun son sözü sorulduğunda, "Ben Arzu'yu para için öldürmedim. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme Muharrem Coşkun'u "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.