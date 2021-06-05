Arya Tesisleri yenilenmiş olarak hizmete açılıyor
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Arya Tesisleri yenilenmiş olarak hizmete açılıyor

Arya Tesisleri yenilenmiş olarak hizmete açılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kuşadası Belediyesi, öz iştiraklerinden olan Arya AŞ. tarafından işletilen turistik tesislerde başlattığı yenileme çalışmalarını tamamlama aşamasına geldi.

Kuşadası Belediyesi, öz iştiraklerinden olan Arya AŞ. tarafından işletilen turistik tesislerde başlattığı yenileme çalışmalarını tamamlama aşamasına geldi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yenilenen tesislerin Arya AŞ. tarafından işletileceğine dikkat çekerek "Şirketimizin öz kaynakları kullanılarak yürütülen yenileme çalışmaları ile Kuşadası çok şık ve kaliteli mekanlar kazandı. Kentimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlamaları hizmet üretmek için fırsata çeviren Kuşadası Belediyesi, turistik çarşıların ardından Arya AŞ. tarafından işletilen tesislerde yürüttüğü yenileme çalışmalarında da son aşamaya geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan çay bahçesinde sürdürülen yenileme çalışmaları tamamlanırken; Gazibeğendi, Bülent Ecevit Parkı, Güvercinada ve Sevgi Plajı'nda bulunan tesislere son dokunuşlar yapılıyor. Çalışmalar kapsamında elektrik, su ve kanalizasyon alt yapıları ile mutfak, depo ve oturma alanları bütünüyle yenilenen ve dekore edilen tesisler, yeni turizm sezonunda kalitenin adresi olacak. Tesisler, modern ve estetik görünümleri ile de fark oluşturacak.

Kuşadası Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısında konu ile ilgili açıklama yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yürütülen yenileme çalışmaları ile belediye tesislerinde geçmişten bu yana sürmekte olan kalite sorununu ortadan kaldırdıklarını belirtti. Arya AŞ. tarafından işletilen tesislerin modern bir turizm kentine yakışır görünüme ve alt yapıya kavuşturulduğunu ifade eden Başkan Ömer Günel "Yenilenen tesislerin işletmesinin kimseye verilmesi kesinlikle söz konusu değil. Geçmişte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de tesislerimiz Arya AŞ. tarafından işletilecek. Bu tesislerin esnafla rekabet etmesi gibi bir durum da söz konusu dahi olamaz. Bu konu ile ilgili olarak da gerekli mutabakatlar sağlandı. Kimsenin bu konuda herhangi bir endişesi olmasın. Şirketimizin öz kaynakları kullanılarak yürüttüğümüz yenileme çalışmaları ile Kuşadası çok şık ve kaliteli mekanlar kazandı. Kentimize hayırlı olmasını diliyor, hepinizi bekliyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Arya Tesisleri yenilenmiş olarak hizmete açılıyor
Arya Tesisleri yenilenmiş olarak hizmete açılıyor
Arya Tesisleri yenilenmiş olarak hizmete açılıyor
Arya Tesisleri yenilenmiş olarak hizmete açılıyor
Arya Tesisleri yenilenmiş olarak hizmete açılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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