Arya' nın kardeş heyecanı!

Şarkılarıyla milyonların kalbini fetheden Berkay ikinci kez baba olma heyecanı yaşıyor.Üç yıldırÖzlem Ada Şahin ile mutlu evliliklerini sürdüren Berkay, 2017 yılında ilk çocukları Arya ile baba olmayı tatmıştı. Sanat dünyasının sevilen çifti, geçtiğimiz gün dünyaya gelen ikinci kızları ile mutluluklarını taçlandırdı.

İkinci kızlarına Zeynep Mira adını koyan çift; iki kızlarıyla birlikte ilk fotoğraflarını hastane odasında verdi. Kardeşi Zeynep Mira ile ilk defa dün sabah karşılaşan Arya' nın heyecanlı ve mutlu hali ise görülmeye değerdi.

Arya 'ya kardeşi Zeynep Mira ile ilk karşılaşmasında, anne ve babası kardeşinin hediyesi olarak akvaryumda iki balık armağan etti.

Kaynak: Bültenler