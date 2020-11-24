'Arya' ile operasyonda uyuşturucu ve tarihi eser ele geçirildi
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'Arya' ile operasyonda uyuşturucu ve tarihi eser ele geçirildi

24.11.2020 18:29 | Son Güncelleme: 24.11.2020 18:33
'Arya' ile operasyonda uyuşturucu ve tarihi eser ele geçirildi

DENİZLİ'de jandarma ekiplerince düzenlenen özel eğitimli köpek 'Arya'nın da yer aldığı uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 50 gram metamfetamin ve tarihi eser niteliğinde 44 obje ile 121 sikke ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

DENİZLİ'de jandarma ekiplerince düzenlenen özel eğitimli köpek 'Arya'nın da yer aldığı uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 50 gram metamfetamin ve tarihi eser niteliğinde 44 obje ile 121 sikke ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde kente uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine çalışma başlatıldı. Düzenlenen operasyonda Deliktaş Mahallesi yakınlarında şüpheli bir kamyonet durduruldu. Narkotik köpeği Arya ile kamyonette yapılan aramada 1 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Araç içindeki 2 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda ise tarihi eser niteliğinde 44 obje ve 121 sikke bulundu. Operasyonda, gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. 


'Arya' ile operasyonda uyuşturucu ve tarihi eser ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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