Arvin-Ardanuç-Ardahan karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
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Arvin-Ardanuç-Ardahan karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

26.11.2020 12:50 | Son Güncelleme: 26.11.2020 14:41

Artvin il karayolu ağında bulunan Ardanuç-Ardahan yolu Geçitli mevkii kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Artvin il karayolu ağında bulunan Ardanuç-Ardahan yolu Geçitli mevkii kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Geçitli köyü mevkiinde karayoluna koyulan dubalar ve tabela ile yolun kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldığı duyuruldu.

Kış şartlarının ağır geçtiği bölgede yaklaşık 5 ay yolun ulaşıma kapandığını belirten Geçitli Köyü muhtarı Tamer Kaya, yaptığı açıklamada "Artvin-Ardanuç-Ardahan karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılmıştır. Bu güzergahı kullanan şoför arkadaşlara önemle duyurulur" dedi.

Öe yandan yolun ulaşıma kapalı olduğunu bilmeyen sürücüler köylüler tarafından Şavşat Sahara geçidi-Ardahan karayoluna yönlendiriliyor.

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(Adem Güngör/İHA)

Arvin-Ardanuç-Ardahan karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Arvin-Ardanuç-Ardahan karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Arvin-Ardanuç-Ardahan karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Arvin-Ardanuç-Ardahan karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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