Arvas: "Vekâlet Aldığımız Millete Hizmetkârız"

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, vekalet aldıkları millete hizmetkar olduklarını belirterek, "Bizlerde bu partinin neferi olarak ötekileştirmeden herkese kapımızı açık tutuyoruz" dedi.

Açıklamalarda bulunan Abdulahat Arvas, milletvekillerinin çalışma düzenlerinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte değiştiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla milletvekilleri olarak seçim bölgelerinde daha çok zaman geçirdiklerini dile getiren Arvas, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul çalışmaları genel olarak salı, çarşamba ve perşembe günleri oluyor. Bugünler dışında cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri Van'da teşkilatlarımız, belediyeler veya sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen programlara katılıyoruz. Seçim bölgemizde yaptığımız görüşmeler ve ziyaretler neticesinde yerel sorunları tespit ederek, bunları Ankara'da muhataplarımıza iletiyoruz. Böylelikle Bakanlıklarımızın icraatlarının şekillenmesinde yön veriyoruz" dedi.

"Zaman mefhumu olmaksızın, hemşehrilerimiz ile bir arada olmak, teşkilatlarımız ile omuz omuza çalışmak, toplumsal talep ve beklentileri karşılamaya gayret ediyoruz" diyen Arvas, şöyle dedi:

"Vatandaşlarımızın sıkıntılarını gidermek, onlara istihdam sağlamak, rahat ve huzurlu bir yaşam sunmak için bu göreve talip olduk ve gereğini inşallah yapacağız, yapıyoruz. AK Parti'nin başarılı olmasının nedeni halkla iç içe olmasından kaynaklanıyor. Biz de güçlü bir Van için herkes ile istişare etmek istiyoruz. Bu dönemde de daha kucaklayıcı olacağız, halkımız ile muhabbetimizi arttıracak gönül birlikteliğimizi güçlendireceğiz."

"AK Parti siyasi cazibe merkezidir"

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye siyasetinde yeni bir çığır açarak, ölçülü ve ahlaklı bir siyaset tarzıyla bir cazibe merkezine dönüştüğünü dile getiren Arvas, "AK Parti farklı siyasi çizgilerden gelen kişilerin belli değerler ve belli ilkeler üzerinde buluştuğu ortak nokta olarak kendisini konumlandırmıştır. 'Biz ve diğerleri' ayrımı yapmadan Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünün sigortası olmuştur. Milletin partisi AK Parti, tekil değil çoğuldur. 'Ben değil biz' esastır. Dolaysıyla önce millet, memleket önceliğimizdir. Her türlü iç ve dış mihraklara karşı huzurlu, istikrarlı ve güvenli bir memleket inşa edeceğiz. Bu nedenle Cumhurbaşkanımızın her zaman dile getirdiği gibi bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya mecburuz.

AK Parti kurumsal olarak; kayırmayan, halkı kucaklayan ve toplumsal barışı esas alan bir siyaset anlayışı gütmektedir. Bizlerde bu partinin neferi olarak ötekileştirmeden herkese kapımızı açık tutuyoruz. Maalesef geçmiş yakın tarihte şehrimizde, bölgemizde huzurumuza kast eden, keyfimizi kaçıran olaylar yaşadık. Bu tür olayların tekerrür etmemesi için hepimize sorumluluklar düşüyor. Ortak akıl, ortak çözüm önerileriyle ülkemize ve memleketimize sahip çıkacağız" diye konuştu. - VAN