Arvas ve Mehmetbeyoğlu'dan Vefa Sosyal Destek Grubuna ziyaret
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Arvas ve Mehmetbeyoğlu'dan Vefa Sosyal Destek Grubuna ziyaret

Arvas ve Mehmetbeyoğlu'dan Vefa Sosyal Destek Grubuna ziyaret AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ile Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Vefa Sosyal Destek Grubunu ziyaret etti.

25.05.2020 17:01 | Son Güncelleme: 25.05.2020 17:05

Arvas ve Mehmetbeyoğlu'dan Vefa Sosyal Destek Grubuna ziyaret

VAN - AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ile Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Vefa Sosyal Destek Grubunu ziyaret etti.

Türkiye'de korona virüsle mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla kurulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu', Erciş ilçede de gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşların gıda, ilaç, banka ve resmi işlemleri gibi ihtiyaçlarını karşılamak için Erciş Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Vefa Sosyal Destek Grubunu ziyaret eden AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde sosyal belediyecilik, sosyal devletçilik ve sosyalleşme adına halka hizmet ettiklerini belirterek, "Gerçekten bu yapılan görev gönül işi. Sizlerde çok önemli bir görev ifa ediyorsunuz. Hayır duası alıyorsunuz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yetişiyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu da, tüm kurumların korona virüse karşı işbirliği içinde çalıştığını, Vefa Sosyal Destek Grubunun da 65 yaş ve üzeri vatandaşların çağrı merkezini aramalarının ardından hemen harekete geçtiklerini belirtti. Mehmetbeyoğlu; "Gıda, ilaç, ambulansla, hastaneye sevk ve banka işlemleri gibi konularda çalışıyoruz. Bizim tek bir sloganımız var, dokunamadığımız bir tek vatandaşımız kalmasın Erciş'te. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde yürütülen bu projenin devletimizin ne kadar büyük olduğunun göstergesi Vefa Sosyal Destek Grubudur. Bütün görevli kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Arvas ve Mehmetbeyoğlu'dan Vefa Sosyal Destek Grubuna ziyaret

Kaynak: İHA

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