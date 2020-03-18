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Abdulahat Arvas, AK Parti, Van, Politika

Arvas, "Önceliğimiz gençliğimiz ve şehrimizdir"

Adalet ve Kalkınma Partisi Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüştü.

18.03.2020 17:41 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:41
Arvas,

Adalet ve Kalkınma Partisi Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüştü.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Abdulahat Arvas, Van'ın genç nüfusu ve spor kapasitesi bakımından çok önemli bir potansiyel taşıdığını söyledi. Arvas, "Gençlerin ekonomik ve sosyal alanın tümüne etkin katılımı ilimizin kalkınması ve gelişimi için büyük öneme sahiptir. Dinamik genç nüfusun varlığı, Van adına büyük bir fırsat ve zenginliktir. Dolayısıyla gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek, potansiyellerini tam anlamıyla ortaya çıkarabilecekleri imkan ve zemini hazırlamak öncelikli konularımızdan biridir. Sporun sağladığı kazanımların toplumsal yaşama ve bireylerin davranışlarına çok önemli katkıları vardır. Bununla birlikte spor sektörünün endüstriyel anlamda kazandırdıkları ortadadır. Spor turizmi, ulusal ve uluslararası organizasyonlar, sporcuların transferleri gibi faaliyetler, ekonomik parametreler içinde ağırlığı her geçen gün artan değerlerdir. Amacımız, gençlerimizin insani değerlere sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı, çevreye saygılı, bilgi ve özgüven sahibi, erdemli, ahlaklı, inançlı ve donanımlı bireyler olarak, toplumsal aidiyet duygusu yüksek, bunun yanında ulusal ve uluslararası alanda akranlarıyla rekabet edebilecek seviyede yetişmelerini sağlamaktır. Bunun için gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek, gençlik algısını doğru bir zemine oturtmak, ihtiyaç, beklenti ve endişelerini tespit etmek önemlidir. Gençlerimizi her türlü ruhi bunalım ve bedeni tehlikelerden korumak için kaynakların etkin kullanılması büyük zarurettir" dedi.

"Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelen biri olma avantajı ile AK Parti döneminde yapılan sportif tesisleşme yatırımları ile ülkemizin dört bir yanında muazzam yatırımlar yapılmıştır" diyen Arvas, şöyle devam etti:

"Van ve ilçelerimizde gençlerimiz başta olmak üzere her yaştan vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu spor alanlarını oluşturmak ve bu konuda altyapımızı güçlendirmek üzere taleplerimizi Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerine ulaştırıyoruz. Geçen hafta bakan yardımcısı ile yaptığımız görüşmeden sonra bu hafta proje ve taleplerimizi Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ilettik. Van ve ilçelerimizde Van Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile belediye başkanlarımızın talep ve projeleri doğrultusunda Van ile ilgili yapılan çalışmalar tamamlanma aşamasına gelmiştir. 2020 yılı içinde Van ve ilçelerimizde gençlerimize imkan sağlayacak birçok sportif tesis yapılacaktır. İnşallah nisan ayı içinde bu yatırım programı ilgili paydaşlar ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. 2020 yılının gençlik ve spor yatırımları bakımından bereketli olacağına inanıyorum. Saygıdeğer Bakanımıza pozitif yaklaşımları ve yakın ilgilerinden dolayı Van halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Her ziyaretimiz ve bütün çalışmalarımız toplumsal talepler ile ilgilidir. Azim ve kararlılıkla talepleri Van için kazanıma dönüştürmeye gayret ediyoruz. Bu konuda milletvekili arkadaşlarım, valilik ve belediye başkanlarımızla uyum içerisinde çalışıyoruz. Önceliğimiz şehrimizdir." - VAN

Kaynak: İHA

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