Arvas: "Cumhurbaşkanımız, korona virüs salgın sürecini bir disiplin içinde yönetiyor"
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Abdulahat Arvas, Politika

Arvas: "Cumhurbaşkanımız, korona virüs salgın sürecini bir disiplin içinde yönetiyor"

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, "Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere AK Parti hükümetimiz, bütün talepleri değerlendirerek salgının kontrol altına alınması ve ekonomik gelişmelerle ilgili bütün detayları düşünerek karar vermektedir" dedi.

30.03.2020 08:33 | Son Güncelleme: 30.03.2020 08:33
Arvas:

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, "Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere AK Parti hükümetimiz, bütün talepleri değerlendirerek salgının kontrol altına alınması ve ekonomik gelişmelerle ilgili bütün detayları düşünerek karar vermektedir" dedi.

Açıklamalarda bulunan Abdulahat Arvas, bu küresel sorunu aşmakta hepimize ayrı ayrı görev ve sorumluluklar düştüğünü belirterek, "Bu süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi de yasama faaliyetlerine devam etmektedir. Ücretli çalışanlardan esnaf ve sanatkarlara kadar herkesimi kapsayan istihdamın korunmasını merkeze alan pek çok ekonomik tedbir hayata geçirildi. Bu kapsamda ilk etapta yaklaşık 100 milyar liranın üzerinde bir ekonomik destek programı hazırlandı. Korona virüse karşı ekonomik önlemlerle ilgili Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 'Ekonomik İstikrar Paketi' kapsamında yapılan düzenlemeler geçen hafta TBMM'de kabul edilerek yasalaştı. 7226 sayılı kanuna göre özetle; kredi garanti fonunun kapsamının genişletilmesi amacıyla firmalara kredi garantisi veren kredi garanti kurumlarına aktarılabilecek kaynak 25 milyar Türk lirasından 50 milyar Türk lirasına çıkarılmıştır. 30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılma koşullarında kolaylaştırma sağlanmıştır. Kısa çalışma başlama tarihinden önceki çalışma süresi 90 günden 60 güne, son 3 yıl içinde 600 gün olan sigortalı çalışma zorunluluğu 450 güne indirilmiştir. Adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcı ve işletmelerin 1 Nisan 2020 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında ödenmesi gereken ödemeler 6 ay süre ile ertelenmiştir. Telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkarılmıştır. Cumhurbaşkanına bu süreyi iki katına kadar artırma yetkisi verilmiştir. Ay içerisinde 10 gün ve üzeri çalışan, kısmi süreli çalışan, puantaj usulü çalışanların ve ev hizmetlerinde çalışanların eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin tamamlanma zorunluluğu kaldırılmıştır. Yine bu şartlarda 10 günden fazla çalışanlar için genel sağlık sigortasından faydalanmak için çalışılması gereken asgari çalışma süresi aylık 20 günden 8 güne indirilmiştir. Ramazan ve Kurban bayramlarında yapılan ikramiye ödemelerinin öne çekilebilmesi durumunda yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Buna göre emeklilere nisan ayı başında ikramiye verilecektir. Yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı almakta olan emeklilere ve hak sahiplerine yapılan asgari ödeme tutarı bin TL'den bin 500 TL'ye çıkarılmıştır. Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için risk merkezine bildirilen kişilerin 31 Aralık 2020 tarihine kadar borçlarının tamamının ödenmesi ya da yeniden yapılandırılması halinde bunlara ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmaması sağlanmıştır. 24 Mart 2020 tarihine kadar karşılıksız çek düzenleme suçundan dolayı mahküm olanların cezalarının infazı durdurulmuştur. Hükümlüye tahliye tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının 10'da 1'ini ödemek ve kalan kısmını 3 aylık sürenin bitiminden itibaren 2'şer ay arayla 15 eşit taksitle ödemesi durumunda mahkemece ceza mahkümiyetinin ortadan kaldırılması öngörülmektedir. İşçilerin sigorta primlerinin işveren hissesi ödemesinde kullanılabilecek işveren sendikası dayanışma ve yardımlaşma fonu desteğinin azami sınırı yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkarılmıştır. 1 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2021 tarihine ertelenmiştir. 30 Nisan 2020'ye kadar tüm adli süreler ile icra takipleri durdurulmuştur. Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin ve tazyik hapsi için öngörülen zamanaşımı süreleri, 5271 sayılı Kanunda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler ile 6100 sayılı Kanunda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler kapsam dışındadır. Durma süresinin sonunda Cumhurbaşkanı bu süreyi 6 ayı geçmemek üzere bir kez daha uzatabilecektir. 1 Mart 2020 tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine kadar iş yeri kira bedelinin ödenmemesi durumunda kiracıların çıkarılmaması amaçlanmıştır. İşverenlerin işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumak ve artırmak amacıyla 2020 yılında geçerli olmak üzere işverenlerimize aylık 75 TL asgari ücret desteği sağlanmıştır" dedi.

Arvas, bunlara ilave olarak yasal düzenleme gerektirmeyen ve ilgili Bakanlıklar tarafından korona virüsle mücadele kapsamında alınan ve açıklanan diğer tedbirler ise şöyle:

"Sağlık Bakanlığı; 1 milyon adet hızlı tanı kiti kısa sürede kullanıma sunulacak, sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay boyunca üst tavandan yapılacak, 32 bin yeni sağlık personeli istihdam edilecek, kamu kurumlarının misafirhaneleri tüm sağlık personeli için kullanıma açıldı. Sağlık personelleri toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı; KDV beyanname verme ve ödeme süreleri ertelendi. Belediyelerin 3 aylık vergi kesintileri yapılmayacak, iç havayolu taşımacılığında 3 ay boyunca KDV oranı yüzde 1 olacak, nakit akışı bozulan firmalara ilave finansman desteği verilecek, işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 'işe devam kredi desteği' hayata geçirilecek, işletme finansman desteği ile 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli 25 bin TL limitli kredi imkanı sağlanacak, 3 ay ödemesiz 12 ay vadeli 25 bin TL limitli 'Esnaf Kart' desteği verilecek, kredi kartları ödemeleri haziran sonuna kadar ertelenebilecek, personel maaş gideri kadar ilave kredi limit imkanı tanınacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; 2 milyon dar gelirli aileye 1000 TL nakit destek veriliyor. En düşük emekli aylığı 1.500 TL oldu. Asgari ücretliye toplamda 7 milyar TL'lik ücret desteği sağlanacak, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına düzenli aktarılan kaynak 180 milyon TL'ye çıkarıldı. 80 yaş üstü vatandaşlarımız için periyodik takip programı açılacak, emekli maaşları evde verilmeye başlandı, alışverişlerini devlet yapıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara esnek çalışma yöntemleri uygulanmaya başlandı. İşsiz kalanlara 1700-4000 TL'ye kadar aylık verilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı; çiftçilere toplamı 1 milyar 881 milyon lirayı bulacak olan destek ödemeleri başladı. 3 Nisan'da pancar çiftçilerine 250 milyon TL destek yatırılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; teknopark işletmelerinden 2 ay kira alınmayacak, KOBİ'lerin KOSGEB kredileri 30 Haziran'a kadar ertelendi. KOSGEB projelerine 4 ay ek süre verildi. Yerli dezenfektan, koruyucu elbise, gözlük ve maske üreten firmalara 6 milyon TL destek sağlanacak. Ticaret Bakanlığı; tıbbi maskelerde ve solunum cihazları için gümrük vergisi kaldırıldı. Etil alkol ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı. İhracatçılara stok finansman desteği verilecek. Son olarak Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan karara göre belediye, özel idareler ve bunlara bağlı kuruluşların borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan nisan, mayıs ve haziran aylarında kesinti yapılmayacaktır. Hemen her alanda dünyayı felç eden bu salgının, kaçınılmaz olarak sosyo-ekonomik ve politik bakımından da bazı neticeleri olacaktır. Hükümet ve Meclis olarak bu dinamik süreci yakından takip edecek ve lazım gelen bütün tedbirleri almaya devam edeceğiz. Kamuoyunun da yakından takip ettiği af yasası olarak tabir edilen ceza ve infaz düzenlemesiyle ilgili kanun teklifi var. Bilindiği üzere AK Parti tarafından hazırlanan taslak geçtiğimiz günlerde MHP başta olmak üzere CHP, İP ve HDP'ye sunulmuştu. Taslak metinin paylaşılması ile teklifin müzakere edilmesi amaçlandı. İnşallah herkesin katkı sağlayacağı bir şekilde ortak bir metin ortaya çıkar ve kanunlaşır." - VAN

Kaynak: İHA

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