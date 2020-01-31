Arval'in 'sürücüsüz servis çözümü "evaa" yola çıkıyor

31.01.2020 12:16 | Son Güncelleme: 31.01.2020 12:16

Arval'in bu çözümü, Paris bölgesinde özel bir şirket tarafından sunulan 'ilk sürücüsüz servis' olarak dikkat çekiyor.

2020 Mart ayında yola çıkacak olan Arval'in Sürücüsüz Mobilite Çözümü EVAA, Arval Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Alain Van Groenendael'in katıldığı ve Arval'in Rueil Malmaison'daki merkez ofisinde düzenlenen özel bir lansman ile davetliler ve çalışanların testine sunuldu.

Sürücüsüz servis çözümü EVAA, Arval'in inovasyon, araştırma ve geliştirmeye adanmış uluslararası mobilite projesinin de bir parçası.

Arval, sürücüsüz elektrikli araç projesinin yürütüldüğü Fransa da dahil olmak üzere başta İtalya, Hollanda, Norveç olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde bulunan Mobilite Merkezi'nde mobiliteye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

TEB Arval Genel Müdürü Philippe Chabert EVAA'nın test edilmeye başlanmasıyla vesilesiyle,şu bilgileri verdi: "13 ülkeyi kapsayan yaklaşık 4 bin filo yöneticisi ile yapılan Arval Mobility Observatory sonuçlarına göre, Türkiye'de farklı alternatif mobilite çözümlerine olan ilgi oldukça yüksek. Oluşturulacak uygun ve yaygın altyapı, alternatif araçlara (elektrikli vb.) geçişte ilgiyi de artırabilir. Global olarak edindiğimiz bilgi ve tecrübeler, yerel bazda uygulamaların hayata geçirilmesi adına da büyük önem arz edecek."

Arval Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Alain Van Groenendael ise şu yorumu yaptı: "Arval, sürücüsüz servisi ile Fransa'da mobilite çözümlerine öncülük etmekten dolayı gurur duyuyor. Bu girişim, Arval'in müşterilerinin ve çalışanlarının, alternatif mobilite ihtiyaçlarını desteklemedeki yeni stratejisinin de önemli bir göstergesi."

Kaynak: Bültenler