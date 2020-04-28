Arunaja, Barbaros'un yayınına katılacak Daha önce Cecilia Krull, Viktor Lazlo ve Pumeza Matshikiza gibi sanatçılarla yaptığı canlı yayınlarda dinleyiciyle buluşan Barbaros Büyükakkan, Hindistanlı genç sanatçı Arunaja ile bir yayın gerçekleştirecek.

Daha önce Cecilia Krull, Viktor Lazlo ve Pumeza Matshikiza gibi sanatçılarla yaptığı canlı yayınlarda dinleyiciyle buluşan Barbaros Büyükakkan, Hindistanlı genç sanatçı Arunaja ile bir yayın gerçekleştirecek.

Tüm dünyada etkisini sürdüren yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla dışarı çıkmayan müzikseverler, ünlü isimlerin evlerinde yaptıkları yayınlara ilgi gösteriyor.

Güçlü sesi, geniş repertuvarı ve başarılı sahne performanslarıyla müzikseverlerin severek takip ettiği Barbaros, Instagram hesabından yaptığı canlı yayınlarda dünyaca ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor.

Katıldığı birçok festivalde birincilik ödülü kazanan ve sosyal medyada Türkçe söylediği şarkılarla dikkati çeken Arunaja, 30 Nisan'da canlı yayında Barbaros Büyükakkan'ın konuğu olacak.

Kaynak: AA