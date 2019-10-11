"ARÜ hedefine emin adımlarla ilerliyor"

11.10.2019 15:18

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, üniversite olarak hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini belirtti.

Mehmet Biber, kampüsteki Yenisey Konuk Evinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ARÜ olarak kısa zamanda birçok başarıyı elde etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bir süre önce 2019-2020 eğitim öğretim dönemine resmen başladıklarını hatırlatan Biber, şöyle konuştu:

"Ortalama olarak akademik personelde genel anlamda bu yıl önemli bir artışımız oldu. Şuan 360 akademi kadromuz mevcut. Bir önceki yıllar oranla önemli bir artış olarak görüyoruz. Bu dönem önlisans ve doktora olmak üzere 5476 öğrencimiz mevcut. Bir önceki döneme göre çok büyük bir artışımız oldu. Bu sayı bizim için dengeli bir rakamdır."

Üniversitede yeni programların da açıldığına işaret eden Biber, "Son iki dönemde biz 20 program açtık. Programlarımızın yüzde 70'i, yüzde yüz oranında dolu. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında yolumuza, hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Ardahan Üniversitesi Kalkındırma Vakfı kurduk. Vakfın kuruluşunda bize destek olanlara teşekkür ediyoruz. Çünkü vakıf aracılığıyla birçok çalışmamızı rahatlık yapmış olacağız. Birçok etkinlik ve faaliyet yaptık. Kısa süreye sığdıramayacak kadar önemli işler başardık." diye konuştu.

Gelecekte daha da iyi günlerin kendilerini beklediğini ifade eden Biber, Ardahan'ı ve üniversiteyi bir bütün olarak gördüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA