"Artweeks@Akaretler" üçüncü kez sanatseverleri ağırlayacak

19.08.2019 12:10

Bilgili Holding ve Sabiha Kurtulmuş organizasyonuyla düzenlenen "Artweeks@Akaretler", kapılarını üçüncü kez sanatseverlere açacak.

Yerli ve yabancı sanatçıların eserlerini Akaretler Sıraevler'de 3 hafta boyunca ağırlayacak etkinlik, 3 Eylül'de başlayacak.

Sergiler, söyleşiler ve atölye çalışmalarından oluşan bir programla sanat galerilerini, koleksiyoncuları ve sanatçıları buluşturan "Artweeks@Akaretler", UBS'in destekleriyle gerçekleştirilecek.

"Artweeks@Akaretler", yeni eklenen binalarla etkinlik alanını büyütürken, içeriği de önde gelen yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı sergilerle genişletecek.

Program kapsamında yapılacak tüm sergi ve söyleşiler sanatseverlere açık ve giriş ücretsiz olacak.

Kaynak: AA