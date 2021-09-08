ARTWEEKS@AKARETLER SANATSEVERLERLE BULUŞTU
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ARTWEEKS@AKARETLER SANATSEVERLERLE BULUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sanatseveleri, tanınmıs? yerli ve yabancı sanatc'ıların çağdaş sanat eserleriyle buluşturan Artweeks@Akaretler kapılarını açtı.

Sanatseveleri, tanınmıs? yerli ve yabancı sanatc'ıların çağdaş sanat eserleriyle buluşturan Artweeks@Akaretler kapılarını açtı. Koleksiyonerlerin de yoğun ilgi gösterdiği serginin 5'inci Edisyonu 19 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

UBS ana sponsorlug'unda, Bilgili Holding ve Sabiha Kurtulmus? organizasyonuyla du'zenlenen Artweeks@Akaretler, bugu'n kapılarını ac'tı. Farklı disiplinlerden sanatc'ıları ve eserlerini merkezi bir lokasyonda sanatseverlerle bir araya getiren etkinlik, Akaretler Sıraevler'in F2 Anim House, A11, A19, A25-27, A35, A37-39, A55 numaralı binalarında u'cretsiz gerc'ekles'iyor. Merku'r Galeri Kurucusu ve Artweeks@Akaretler'in Organizato'ru? Sabiha Kurtulmus?, bu etkinlig'in 6 ayda bir yapıldıg'ını belirterek Bes'iktas? Akaretler'de sıra boyunca go'ru'nen tarihi sıraevlerle galerilerin art arda izlenebileceg'ini so'yledi. Kurtulmus?, '19 Eylu'l'e kadar saat 11.00-20.00 arasında herkes burayı ziyaret edebilir' diye konus'tu.

'C'IKIS' NOKTAM, KADINLIK DUYGUM?

Organizasyona 'Benim Kırmızı C'izgim' adlı sergisiyle katılan Sanatc'ı S'erife Bilgili Ercantu'rk, bu yılın kendisi ic'in c'ok duygusal gec'tig'ini ve kadınlık duygusunun c'ok fazla ag'ır bastıg'ını belirtti. Yaklas'ık 6-7 aylık c'alıs'ma sonucunda sergideki eserlerin ortaya c'ıktıg'ını ifade eden Ercantu'rk, 'Benim 9 parc'a eserim var. Duygularım eserlerime yansıdı. Bir kere ben kadınım, anneyim, is' kadınıyım. C'ok farklı s'apkalarım var. Annelik duygularımı c'ok fazla yog'un yas'adıg'ım do'nemdeyim. Bu serginin c'ıkıs? noktası da kadınlık duygum? ac'ıklamasını yaptı.

'ASILI BURKAYI GO'REN HERKES C'OK S'AS'IRDI'

S'erife Bilgili Ercantu'rk s'u s'ekilde konus'tu:

'Eserlerimi olus'tururken hissettiklerim, bu'tu'n du'nya genelinde kadının her gec'en gu'n c'ok daha farklı konumlara geldig'i, c'ok daha iyi konumlara gelmesi gerekirken c'ok fazla geri getirildig'ini, elinden birc'ok haklarının alındıg'ıdır. Sırf kadın oldug'u ic'in insani haklarının bile ellerinden alındıg'ını go'ru'yoruz. Bu c'ok u'zu'cu', korkunc' bir duygu. O'zellikle son do'nemde Afgan kadınına yapılan zulu'm ve onların elinden alınan haklarını inceledig'imde dedim ki evet bu sergide kadını vurgulamalıyız.?

Tavana asılı burkayı go'ren herkesin c'ok s'as'ırdıg'ını vurgulayan Ercantu'rk, tam da bu hissi yas'atmayı amac'ladıklarını, burkanın tavana asılmasıyla ise kadına verilen deg'er ve haklarının elinden alındıg'ının go'stermeye c'alıs'tıklarını so'yledi.

HU'RRI'YETLERI'N CI'NSI'YETE DAYALI OLDUG'U BI'R DO'NEM

Bu sergide kadın olmanın hem olumlu hem de olumsuz yo'nlerini go'stermek istediklerini belirten Ku'rato'r Begu'm Gu'ney de 'C'ok yakın bir tarihin zorlug'un altını c'izmek istedik. 'Hu'rriyetlerin cinsiyete dayalı oldug'u bir do'nem', bu tanımlama sergiyi c'ok iyi s'ekilde o'zetliyor. 1920'lerden beri Afgan kadını bu zulmu'n ic'inde. Du'nyanın onların yanında oldug'unu bilmek istediklerinin altı c'iziliyor o'zellikle. Biz de birlik mesajı vermek ic'in onların sosyal medya u'zerinde olus'turdukları Benim Kırmızı C'izgim adlı kampanyayı sergimizin adı olarak belirledik. Bu s'ekilde onlara destek vermek istedik' s'eklinde konus'tu.

Artweeks@Akaretler'de; A11'de Zilberman Gallery, A19'da AICA Tu'rkiye Bas'kanı Sinan Eren Erk ku'rato'rlu'g'u'nde Yildiz Holding C'ag'das? Sanat Koleksiyonu'ndan bir kesit, A25-27'de Sanatorium, Mine Sanat, Empire Project, Martch Art Project, artSumer, X-ist, A35'de Vision Art Platform, A37-39'da Pi Artworks, Merkur, Pilevneli, Ferda Art Platform, Mixer, F2 Anim House - Galeri Nev Istanbul, A55'de S'erife Ercantu'rk Bilgili, I'dil I'lkin, Sanatatak, Krank Art Gallery ve BB Project yer alıyor.

ARTWEEKS@AKARETLER SANATSEVERLERLE BULUŞTU
ARTWEEKS@AKARETLER SANATSEVERLERLE BULUŞTU
ARTWEEKS@AKARETLER SANATSEVERLERLE BULUŞTU
ARTWEEKS@AKARETLER SANATSEVERLERLE BULUŞTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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