'Artweeks@Akaretler' sanatçılarla sanatseverleri buluşturuyor - Haberler
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"Artweeks@Akaretler" sanatçılarla sanatseverleri buluşturuyor

AA / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Güncel

Sanatseverlerle koleksiyonerleri, tanınmış yerli ve yabancı sanatçıların eserleriyle bir araya getirmeyi hedefleyen Artweeks@Akaretler'in 5. edisyonu yoğun ilgi görüyor.

Sanatseverlerle koleksiyonerleri, tanınmış yerli ve yabancı sanatçıların eserleriyle bir araya getirmeyi hedefleyen Artweeks@Akaretler'in 5. edisyonu yoğun ilgi görüyor.

Bilgili Holding ve Sabiha Kurtulmuş organizasyonuyla düzenlenen etkinlik, 19 Eylül'e kadar Akaretler Sıraevler'de devam ediyor.

Galeriler, koleksiyonerler ve sanatçı projelerini buluşturan etkinlikteki eserler, A11, A19, A25-27, A35, A37-39, A55 numaralı binalarda ücretsiz görülebiliyor.

"İnsanlar için sanatçılarla ve sanat eseriyle bir arada olmak çok değerli"

Etkinliğe katılan Vision Art Platform'un kurucusu ve direktörü Hayrunnisa Taşyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 yıl önce Akaretler Sıraevler 35 numaraya taşıdıklarını belirterek, ilk sergilerini temmuz ayında açtıklarını dile getirdi.

Taşyar, ilk günden beri kendileriyle birlikte olan 15 sanatçının eserlerini teşekkür mahiyetinde Artweeks@Akaretler'de sanatseverlere buluşturduklarına dikkati çekerek, "Normal zamanlarda gün içerisinde en az 45 ziyaretçimiz oluyordu. Artweeks döneminde bu katbekat fazla oldu. İnsanlar için artık kapanma dönemindeki izole halden çıkarak nefes almak, sanatçılarla ve sanat eseriyle bir arada olmak çok değerliydi. Artweeks bu açıdan çok katkı sağladı." dedi.

Sanatçı temsiliyeti konusunda diğer sanat galerilerinden farklı olduklarını belirten Taşyar, "Dönemsel temsiliyet alıyoruz. Sanatçının sadece belli bir serisini seçiyoruz ve o serinin tamamen satış ve tanıtım hakkını istiyoruz." diye konuştu.

Hayrunnisa Taşyar, Artweeks@Akaretler'e özel "Tayfa 35" adlı bir sergi açtıklarının altını çizerek, "Bu fuarda fotoğraf, dijital işler ve heykel ile teknik olarak kibritle yakmayı kullanan sanatçılarımızdan Mehmet Öğüt'ün eserleri, mermer heykeller gibi sanat alanındaki her türden çalışmayı görebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Artweeks etkinliği sona erdikten sonra da Vision Art Platform'un sergilerine devam edeceğinin altını çizen Taşyar, "24 Eylül'de eş zamanlı iki sergimiz olacak. Eş zamanlı olarak Ufuk Yılmaz'ın solosu ve aynı zamanda bir karma sergimiz olacak. Sanatseverleri her zaman bekliyoruz." dedi.

Afgan kadınlarına yapılanları düşünerek eserlerini yapıyor

Begüm Güney küratörlüğünde hazırlanan "Benim Kırmızı Çizgim" adlı sergide eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunan, Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve sanatçı Şerife Bilgili Ercantürk de 3 senedir kişisel sergileriyle Artweeks'e katıldığını dile getirdi.

Artweeks'te yer almaktan mutluluk ve heyecan duyduğunu kaydeden sanatçı Ercantürk, "Benim Kırmızı Çizgim" sergisini tüm kadınlara ithaf ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Biz kadınlar son senelerde yaşamış olduğumuz baskılar, adaletsizlikler, birtakım özgürlüklerimizin kaybedilmesi, haklarımızın elimizden alınması gibi sorunlarla karşı karşıyayız. Bunlar beni o kadar etkiliyor ve o kadar düşündürüyor ki. Son dönemde, Afgan kadınlarına yapılan haksızlıklar ve adaletsizlikleri göz önünde bulundurarak resimlerimi yapıyorum. Bu koca dünyada bir damla da olsa ilgi çekebileceğim diye düşündüm."

AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri
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