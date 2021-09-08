"Artweeks@Akaretler" beşinci kez sanatseverlerle buluştu
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"Artweeks@Akaretler" beşinci kez sanatseverlerle buluştu

'Artweeks@Akaretler' beşinci kez sanatseverlerle buluştu
Anadolu Ajansı / Salih Şeref - Haberler | Kültür Sanat

Sanatseverlerle koleksiyonerleri, tanınmış yerli ve yabancı sanatçıların eserleriyle bir araya getirmeyi hedefleyen Artweeks@Akaretler'in 5. edisyonu başladı.

Sanatseverlerle koleksiyonerleri, tanınmış yerli ve yabancı sanatçıların eserleriyle bir araya getirmeyi hedefleyen Artweeks@Akaretler'in 5. edisyonu başladı.

Bilgili Holding ve Sabiha Kurtulmuş organizasyonuyla bu yıl 5'inci kez düzenlenen etkinlik, Akaretler Sıraevler'de 10 gün boyunca sanatseverleri ağırlayacak.

Galeriler, koleksiyonerler ve sanatçı projelerini buluşturan etkinlikteki eserler, A11, A19, A25-27, A35, A37-39, A55 numaralı binalarda ücretsiz görülebilecek.

Artweeks@Akaretler organizatörü ve Merkür Galeri'nin sahibi Sabiha Kurtulmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun ilk etkinliği olarak iyi bir başlangıç yaptıklarını dile getirdi.

Kurtulmuş, Artweeks@Akaretler'in galerilerin daha çok kendi sanatçı profillerini sundukları bir etkinlik olduğuna işaret ederek, "Ama geneline baktığınız zaman yeni üretimler, keşifler bulabileceğiniz bir etkinlik olacaktır" dedi.

Tarihi, otantik ve kendine has dokusuyla Akaretler Sıraevler'in ruhunu her daim yansıtan Artweeks, şimdi ise 19 Eylül'e kadar çağdaş sanatın eşsiz çeşitliliğini sanatseverlere sunacak.

Artweeks@Akaretler'in 5'inci edisyonuna; Zilberman Gallery, Sanatorium, Mine Sanat, Empire Project, Martch Art Project, artSumer, X-ist, Vision Art Platform, Pi Artworks, Merkur, Pilevneli, Ferda Art Platform, Mixer, F2 Anim House - Galeri Nev Istanbul, Şerife Ercantürk Bilgili, İdil İlkin, Sanatatak, Krank Art Gallery ve BB Project eserleriyle katılırken ayrıca Sinan Eren Erk küratörlüğünde Yıldız Holding Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndan bir kesit de sunuluyor.

'Artweeks@Akaretler' beşinci kez sanatseverlerle buluştu
'Artweeks@Akaretler' beşinci kez sanatseverlerle buluştu
'Artweeks@Akaretler' beşinci kez sanatseverlerle buluştu
'Artweeks@Akaretler' beşinci kez sanatseverlerle buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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