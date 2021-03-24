Artvinspor Kulübü Başkanlığına yeniden İrfan Yıldırım seçildi

Artvinspor Kulübü Başkanlığına İrfan Yıldırım yeniden seçildi.

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen olağan genel kurulda, Yıldırım başkanlığındaki tek listeyle seçime gidildi.

Yeniden başkan seçilen Yıldırım, amaçlarının Artvin'de sporun gelişmesine katkı sağlamak, gençlerin kötü alışkanlıklara yönelmelerine engel olmak ve ülke futboluna futbolcu yetiştirmek olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu