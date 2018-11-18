Artvinli Öğrencilerden Ankara Gezisi
Artvinli öğrenciler, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında Ankara'yı gezdi.
Artvinli öğrenciler, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında Ankara'yı gezdi.
Arhavi ilçesi Atatürk Ortaokulu öğrencileri, Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği Polatlı ilçesinde bulunan şehitlikleri, Duatepe Anıtı ve Frig medeniyetinin başkenti Gordion Antik Kenti Müzesi ile Kral Midas'ın mezarını gezdi.
Okul Müdürü Şuayip Koparmal, yaptığı açıklamada, son sınıf öğrencilerine yönelik Anıtkabir, TBMM ve Sakarya Meydan Muharebesinde önemli çarpışmaların gerçekleştiği Polatlı'ya eğitim gezisi düzenlediklerini söyledi.
Üç gün süren geziye 40 öğrenci ve 6 öğretmen katıldı.