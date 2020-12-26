Genç piyanistler online sanat festivaline katıldı
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Genç piyanistler online sanat festivaline katıldı

26.12.2020 19:05 | Son Güncelleme: 26.12.2020 20:23

Artvin Gençlik Merkezi piyano öğrencileri, Belarus'un ev sahipliğinde online ortamda düzenlenen "Özgür İdealler Sanat Festivali"ne katıldı.

Artvin Gençlik Merkezi piyano öğrencileri, Belarus'un ev sahipliğinde online ortamda düzenlenen "Özgür İdealler Sanat Festivali"ne katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dijital ortamda gerçekleştirilen festivalde, Artvin Gençlik Merkezi adına 6-18 yaş arasındaki 20 öğrenci yeteneklerini sergiledi.

Büyük ve küçük kategorilerinde farklı branşlarda organize edilen festivalde 21 ülkeden 130 yarışmacı sahne aldı.

Piyano eğitmeni Tamara Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 15 yıldır eğitmenliğini yaptığı piyanoyu yüzlerce öğrenciye sevdirdiğini söyledi.

Salgın nedeniyle yaşanan pandemi sürecinde bu tarz etkinlikler ile yarışmaların düzenlenmesinin önemli olduğunu belirten Çelik, "Çocuklar kendini bırakmışlardı. Bu yarışmayla yeniden motive olduk. Kısa sürede içinde bu yarışmaya hazırlanarak bugün elimizden geleni yaptık." dedi.

Çelik, bu yarışmada dereceye girecek öğrencilerin, Gürcistan'da düzenlenecek yarışmaya katılacağını anlatarak, "Orada da başarı elde edersek ve eğer pandemi biterse 2021 yılında Rusya'daki organizasyona katılarak Türkiye'yi temsil edeceğiz." diye konuştu.

Festivale katılan Arda Pınar ise 5 yaşından beri piyano çaldığını belirterek, "2019'da İtalya'da derece aldım. Şimdi Belarus'daki organizasyonda ülkemi temsil ediyorum. Chopin'ın Waltz eserini çaldım. İyi çaldığımı düşünüyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapıyorum." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Ilgaz Ural da müziği ve piyanonu çok sevdiğine işaret ederek, "Heyecanlı ve gururluyum. Ülkemi daha önce Gürcistan, İtalya ve bugün de Belarus'daki yarışmada 3 kere temsil ettim. İnşallah burada dereceye girerek sonraki yarışmalara katılacağım." dedi.

Öğrenci velilerinden Melek Seda Bayyurt da çocuğunun uluslararası bir platformda sahne almasından dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

Festivalde, Artvin'den dereceye giren 17 öğrenci 5 Ocak 2021'de Gürcistan'da yapılması planlanan yarışmaya katılmaya hak kazandı.

Genç piyanistler online sanat festivaline katıldı
Genç piyanistler online sanat festivaline katıldı
Genç piyanistler online sanat festivaline katıldı
Genç piyanistler online sanat festivaline katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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