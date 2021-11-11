Artvin Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde 2 bin 200 fidan toprakla buluşturuldu

YUSUFELİ, ARTVİN (AA) - "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinlikleri kapsamında, Artvin'in Yusufeli ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim alanına 2 bin 200 fidan dikildi.

Yapımı devam eden Yusufeli Barajı suları altında kalacak ilçe merkezi için yapılan Yusufeli yeni yerleşim alanında, fidan dikim töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı programda, 2 bin 200 fidan toprakla buluşturuldu.

Törene katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, AA muhabirine, Milli Ağaçlandırma Günü'nde tüm Türkiye'nin tek bir ruh halinde bir arada olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanında ağaçlandırma yapıldığını belirten Işıkgece, "Hedef 252 milyon fidanı toprakla buluşturmak. Topraklarının yüzde 57'si ormanlarla kaplı olan Artvin'in Yusufeli ilçesindeyiz. Burada bugün 2 bin 200 fidanımızı toprakla buluşturacağız. Artvin'imizin tüm ilçeleriyle birlikte 11 noktada 10 bin fidan toprakla buluşmuş olacak." dedi.

Işıkgece, etkinliğin ülke için çok önemli olduğunu vurgulayarak, geleceğe nefes olacak, gelecek kuşaklara miras bırakacakları çok önemli bir aktivite olduğunu aktardı.

Mevcut Yusufeli ilçe merkezinin, yapımı devam eden Yusufeli Barajı nedeniyle kısa bir süre içerisinde sular altında kalacağını anımsatan Işıkgece, "Yeni ilçe merkezinde de özel yeşillendirme, ağaçlandırma bölgeleri planlandı. Burada özellikle zeytin, incir, nar, kayısı gibi ağaçlarımızı, ileride ekonomik gelir kaynağı olması bakımından çok önemli bir planlama olarak görüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Işıkgece, fidan dikimi öncesi ve sonrasında yeni yerleşim yerinde sürdürülen yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin Vali Yılmaz Doruk ve Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya'dan bilgi aldı.

Fidan dikimine, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, Yusufeli Kaymakamı Hüseyin Kaptan, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, DSİ Bölge Müdürü Celal Tokalak, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Tarım ve Orman Müdürü Dursun Okur, bazı daire amirleri, sivil toplum ve siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.