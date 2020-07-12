Artvin-Yusufeli karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı Artvin'de etkisini gösteren sağanak yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle Artvin-Yusufeli karayolu ulaşıma kapandı.

Artvin'de etkisini gösteren sağanak yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle Artvin-Yusufeli karayolu ulaşıma kapandı. Tamamlandığında dünyanın en yüksek üçüncü barajı olacak Yusufeli Barajı şantiyesini ise sel suları bastı.

Artvin'de akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış sonrası sel ve heyelan meydana geldi. Artvin-Yusufeli karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapanırken, tamamlandığında dünyanın en yüksek 3. barajı olacak olan Yusufeli Barajı şantiyesini sel suları bastı. Bölgede şiddetli yağışın devam ettiği öğrenildi. - ARTVİN

Kaynak: İHA