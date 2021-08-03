Artvin yangın söndürüldü mü? Artvin yangın devam ediyor mu? Artvin yangını son durum!
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Artvin yangın söndürüldü mü? Artvin yangın devam ediyor mu? Artvin yangını son durum!

Artvin yangın söndürüldü mü? Artvin yangın devam ediyor mu? Artvin yangını son durum!
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Türkiye, günlerdir 35 ilde pek çok farklı noktada başlayan yangınlarla mücadele ediyor. Bakan Pakdemirli yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. 132 yangından 125'i kontrol altına alındı. Merak edilen yangın haberlerinden birisi de Artvin bölgesi oldu. Peki, Artvin yangın söndürüldü mü? Artvin yangın devam ediyor mu? Artvin yangını son durum!

Türkiye günlerdir Akdeniz ve Ege'deki orman yangınlarıyla boğuşurken kötü bir haber de Karadeniz'den geldi. Artvin'in Yusufeli ilçesi Yüncüler köyünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10'a yakın ahşap ev yandı, devam eden yangının ormanlık alana sıçramasından endişe ediliyor. Artvin yangını son dakika gelişmeleri haberimizde...

ARTVİN'DE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Türkiye günlerdir Akdeniz ve Ege'deki orman yangınlarıyla boğuşurken kötü bir haber de Karadeniz'den geldi. Artvin'in Yusufeli ilçesi Yüncüler köyünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10'a yakın ahşap ev yandı, devam eden yangının ormanlık alana sıçramasından endişe ediliyor.

İlçenin Yüncüler köyü Tabgit mahallesinde bugün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın ve sıcak havanın etkisi ile kısa sürede büyüyen yangın mahalledeki ahşap evleri sardı.

Yangına müdahale için Yusufeli Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinden ve jandarma ekiplerinden yardım istendi. Devam eden yangının mahallenin hemen yanındaki ormanlık alana sıçramasından endişe ediliyor.

Öte yandan aynı köyde geçtiğimiz yıllarda da büyük yangınlar yaşanmış onlarca ev bu yangınlarda kullanılamaz hale gelmişti.

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