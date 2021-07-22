Artvin ve Rize'de Meydana Gelen Yağışlar Hakkında-1

BASIN DUYURUSU22. 07. 2021(Saat 13. 00 itibarıyla)Bugün, Artvin ili Arhavi ilçesinde meydana gelen aşırı yağışlar sonucunda sel ve su baskınları meydana gelmiştir.

BASIN DUYURUSU

22. 07. 2021

(Saat 13. 00 itibarıyla)

Bugün, Artvin ili Arhavi ilçesinde meydana gelen aşırı yağışlar sonucunda sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Meydana gelen yağışlar neticesinde Artvin ili Arhavi ilçesinde Arhavi deresi taşmış olup ilçe merkezi ve köy yolları etkilenmiştir. Arhavi ve Murgul ilçelerinde mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

Aşırı yağışlar sonucu Artvin ili Arhavi ilçesine Rize, Ardahan ve Erzurum illerinden ihtiyaçlar doğrultusunda personel ve iş makinesi görevlendirmesi yapılmıştır.

Ayrıca Rize ili Fındıklı İlçesinde bulunan Arılı ve Çağlayan derelerinin taştığı ve dere gu¨zergahı u¨zerinde birçok noktada mahsur kalmaların meydana geldiği, Ardeşen Tunca beldesi gu¨zergahında ise dere taşkınlarının gerçekleştiği ve buna bağlı mahsur kalmaların oluştuğu ihbarları alınmıştır. AFAD, AKUT, Emniyet, Özel İdare, Karayolları, DSİ ve Jandarma Ekipleri olay bölgesine koordineli şekilde sevk edilmiştir.

Meteorolojiden alınan 22. 07. 2021 06: 00 verilerine göre; Hopa ilçesine 83 kg, Arhavi ilçesine 74 kg, Fındıklı ilçesinde 79, 6 kg, Çamlıhemşin ilçesinde 64, 9 kg, Ardeşen Yeşiltepe'de 64 kg yağış düşmüştür.

Gelişmeler AFAD tarafından takip edilmektedir.

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Kaynak: Habermetre