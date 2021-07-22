Son dakika haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Artvin ve Rize'de sel nedeniyle 3 bin 45 abone elektriksiz kaldı
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Son dakika haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Artvin ve Rize'de sel nedeniyle 3 bin 45 abone elektriksiz kaldı

Son dakika haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Artvin ve Rize'de sel nedeniyle 3 bin 45 abone elektriksiz kaldı
Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Artvin ve Rize'de 3 bin 45 abonenin sel nedeniyle elektriksiz kaldığını, 9 bin 650 abonenin enerjisinin güvenlik önlemleri kapsamında kesildiği bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Artvin ve Rize'de 3 bin 45 abonenin sel nedeniyle elektriksiz kaldığını, 9 bin 650 abonenin enerjisinin güvenlik önlemleri kapsamında kesildiği bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Artvin ve Rize'de meydana gelen selin ardından 56 trafonun hasar nedeniyle, 67 trafonun ise can ve mal güvenliği önlemleri için devreden çıkarıldığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Sel nedeniyle 3 bin 45 abone elektriksiz kalmıştır. 9 bin 650 abonenin enerjileri güvenlik önlemleri kapsamında kesilmiştir. Bölgede hasar tespit ve trafo bakım ve onarım çalışmaları eş zamanlı devam etmektedir. Selden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz. Bölgenin bir an önce enerjiye kavuşturulması için ekiplerimiz sahada görevlerinin başındadır."

Son dakika haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Artvin ve Rize'de sel nedeniyle 3 bin 45 abone elektriksiz kaldı
Son dakika haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Artvin ve Rize'de sel nedeniyle 3 bin 45 abone elektriksiz kaldı
Son dakika haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Artvin ve Rize'de sel nedeniyle 3 bin 45 abone elektriksiz kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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