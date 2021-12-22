Artvin ve Ordu'nun bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verilecek - Haberler
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Artvin ve Ordu'nun bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verilecek

Artvin ve Ordu'nun bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verilecek
AA / Yusuf Okur - Haberler | Güncel

Artvin ve Ordu'nun bazı ilçelerde kar nedeniyle yarın eğitim öğretim yapılamayacak.

ARTVİN (AA) - Artvin ve Ordu'nun bazı ilçelerde kar nedeniyle yarın eğitim öğretim yapılamayacak.

Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentin bazı bölgelerinde etkili olan kar nedeniyle il merkezi, Borçka ve Murgul ilçelerindeki tüm okullarda, Şavşat ilçesinde ise Meydancık İlkokulu ve Ortaokulunda 23 Aralık perşembe günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, bu yerleşim yerlerindeki engelli veya hamile kamu çalışanlarının da bir gün izinli sayılacağı kaydedildi.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde de kar nedeniyle eğitime yarın ara verilecek.

Akkuş Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde yarın eğitime ara verildiğini aktarıldı.

Engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı vurgulandı.

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AA / Yusuf Okur - Son Dakika Haberleri

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