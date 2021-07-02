Artvin ve Ardahan için kuvvetli yağış uyarısı

Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, öğle saatlerinden sonra Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların etkisini akşam saatlerinde kaybetmesi öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya