Artvin Valisi Yılmaz Doruk: "Yayla olmasından dolayı yangına müdahalede zorluk var"

Artvin'in Yusufeli ilçesi Yüncüler köyünde çıkan yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Yılmaz Doruk, yayla olmasından dolayı yangına müdahalede zorluk yaşandığını söyledi.

Artvin'in Yusufeli ilçesi Yüncüler köyünde çıkan yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Yılmaz Doruk, yayla olmasından dolayı yangına müdahalede zorluk yaşandığını söyledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Yılmaz Doruk, "Vatandaşlar tedbirli şekilde yangına müdahale ediyorlar. Yayla olmasından dolayı müdahalede zorluk var. Kısmen ormanlık da alan. Bunu da dikkate alarak müdahale ediyoruz. Bir can kaybımız yok. Can kaybı olmadan kontrol altına alacağız inşallah. Bölgenin sıkıntısının yanı sıra bizim için bazen avantajlı tarafı da var. Mahallenin arasından dere geçiyor karşı tarafa sıçrama riskimiz yok. Bölgeye araç ulaşımı sınırlı. 15 civarında ev var mahallede bir çoğu ahşap ve iç içe. AFAD ve itfaiye ekipleri bölgeye ulaştı. Çalışmalara başladılar" dedi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı