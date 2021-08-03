Artvin Valisi Yılmaz Doruk: "Yayla olmasından dolayı yangına müdahalede zorluk var"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Artvin Valisi Yılmaz Doruk: "Yayla olmasından dolayı yangına müdahalede zorluk var"

Artvin Valisi Yılmaz Doruk: 'Yayla olmasından dolayı yangına müdahalede zorluk var'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Artvin'in Yusufeli ilçesi Yüncüler köyünde çıkan yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Yılmaz Doruk, yayla olmasından dolayı yangına müdahalede zorluk yaşandığını söyledi.

Artvin'in Yusufeli ilçesi Yüncüler köyünde çıkan yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Yılmaz Doruk, yayla olmasından dolayı yangına müdahalede zorluk yaşandığını söyledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Yılmaz Doruk, "Vatandaşlar tedbirli şekilde yangına müdahale ediyorlar. Yayla olmasından dolayı müdahalede zorluk var. Kısmen ormanlık da alan. Bunu da dikkate alarak müdahale ediyoruz. Bir can kaybımız yok. Can kaybı olmadan kontrol altına alacağız inşallah. Bölgenin sıkıntısının yanı sıra bizim için bazen avantajlı tarafı da var. Mahallenin arasından dere geçiyor karşı tarafa sıçrama riskimiz yok. Bölgeye araç ulaşımı sınırlı. 15 civarında ev var mahallede bir çoğu ahşap ve iç içe. AFAD ve itfaiye ekipleri bölgeye ulaştı. Çalışmalara başladılar" dedi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi: Yusufeli'nde korkutan yangın: 10 ev kül oldu
Son dakika haberi: Yusufeli'nde korkutan yangın: 10 ev kül oldu
Son dakika: Artvin'in Yusufeli ilçesi Yüncüler köyünde yangın
Son dakika: Artvin'in Yusufeli ilçesi Yüncüler köyünde yangın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Tanju Özcan Bülent Turan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Alişan Diana Spencer Çağatay Akman
Spor Mesut Özil Burak Elmas Abdullah Avcı Nihat Özdemir Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Artvin Valisi Yılmaz Doruk: "Yayla olmasından dolayı yangına müdahalede zorluk var" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 14:50:52. #1.16#

title