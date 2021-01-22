Artvin Valisi Yılmaz Doruk'tan Sarı ailesine ziyaret
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Artvin Valisi Yılmaz Doruk'tan Sarı ailesine ziyaret

22.01.2021 16:53 | Son Güncelleme: 22.01.2021 16:57
Artvin Valisi Yılmaz Doruk'tan Sarı ailesine ziyaret

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Evren ve Sinem Sarı çiftini evlerinde ziyaret etti.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Evren ve Sinem Sarı çiftini evlerinde ziyaret etti.

Vali Doruk, beraberindeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Şentürk Ağırbaş, İş Kurumu İl Müdürü Cevdet Ertürk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İsmail Hakkı Yaşar ile Sarı ailesinin Çarşı Mahallesi'ndeki evlerine ziyaret gerçekleştirdi.

Sarı çifti ve üç çocuğu ile sohbet eden Vali Doruk, ailenin sorun ve taleplerini dinledi.

Yaklaşık iki yıldır düzenli bir işi olmadığı için geçim sıkıntısı yaşadığını belirten Evren Sarı, Doruk'tan daimi iş talebinde bulundu.

Devletin ve hükümetin her zaman maddi durumu iyi olmayan ailelerin yanında olduğunu vurgulayan Doruk, Sarı'ya yardımcı olacaklarını söyledi.

Doruk, çocuklara kitap ve çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

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