Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Artvin Marka Ürünler Mağazasını ziyaret etti
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Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Artvin Marka Ürünler Mağazasını ziyaret etti

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Artvin Marka Ürünler Mağazasını ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Yusuf Okur - Haberler | Güncel

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, kentinin kültür ve turizmine katma değer sağlaması amacıyla hayata geçirilen Artvin Marka Ürünler Mağazası ile çalışmaları devam eden gastronomi müzesinde incelemelerde bulundu.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, kentinin kültür ve turizmine katma değer sağlaması amacıyla hayata geçirilen Artvin Marka Ürünler Mağazası ile çalışmaları devam eden gastronomi müzesinde incelemelerde bulundu.

Vali Doruk, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ile önce Artvin Marka Ürünler Mağazasını, ardından da yakında açılması planlanan gastronomi müzesini ziyaret etti.

Doruk, ziyaretlerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin değerlerini turizme kazandırmak için çalışmalara yoğunluk verdiklerini söyledi.

Vali Doruk, Artvin Marka Ürünler Mağazasında şehre özgü logo ve tasarımlarla ahşap oymacılığı, tekstil ve takı işlemeciliğinden elde edilen hediyelik eşyaların yanı sıra halk eğitimi merkezlerinde üretilen, ilin kültürünü ve sanatını yansıtan hediyelik eşyaların satılacağını belirtti.

Artvin'de hediyelik eşya konusunda turistlerin talebini karşılama noktasında bir eksiklik bulunduğunu dile getiren Doruk, şöyle devam etti:

"Tarihi Artvin Sokağı adını verdiğimiz bu sokak ve burada açılan Artvin Marka Ürünler Mağazası şehrin değerlerini yansıtacak görselliği ile ziyaretçilerine kültür ve sanat dolu kısa bir mola vaat ediyor. Oluşturduğumuz sokağın duvarlarına astığımız tarihi Artvin fotoğraflarıyla ziyaretçiler, geçmişten bugüne şehrin yıllara meydan okuyuşuna şahitlik edecek. Mağazamızda da şehrin doğal ve kültürel değerlerinden ilham alınarak tasarlanan hediyelik eşyalar ve yöresel ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak."

Doruk, kentte turizmin gelişmesine katkı sağlayacak gastronomi müzesi çalışmalarının da tamamlanmak üzere olduğunu ve kısa süre içinde hizmete gireceğini aktardı.

Turizmin en önemli parçalarından birinin de yemek olduğuna işaret eden Doruk, "Bu yüzden astronomiyi önemsiyoruz. Bu müzeyle geçmişten günümüze kadar gelen yemek kültürünü ziyaretçilerimizin beğenisine sunacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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