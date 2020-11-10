Artvin Valisi Yılmaz Doruk, artan Kovid-19 vakalarına karşı uyardı Açıklaması

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, "Öncelikle kamu kurumlarında çalışanlar kendilerini Kovid-19'dan korumak için hassasiyet göstermeli. Bu bilinci oturtup ilk uygulayan kamu personeli olmalıdır.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, "Öncelikle kamu kurumlarında çalışanlar kendilerini Kovid-19'dan korumak için hassasiyet göstermeli. Bu bilinci oturtup ilk uygulayan kamu personeli olmalıdır." dedi.

Doruk, kentte son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle Gençlik Merkezi Toplantı Salonunda durum değerlendirme toplantısı yaptı.

Koronavirüs pandemisiyle topyekun mücadelede kamu kurum ve kuruluşlarına çok büyük sorumluluk ve görevler düştüğünü belirten Doruk, kamu çalışanlarının tedbirlere uyma konusunda daha bilinçli davranarak vatandaşları özellikle maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarmasını istedi.

Doruk, son günlerde Artvin'de vaka sayılarının olağanüstü artış göstermeye başladığına işaret ederek, "Öncelikle kamu kurumlarında çalışanlar kendilerini Kovid-19'dan korumak için hassasiyet göstermeli. Bu bilinci oturtup ilk uygulayan kamu personeli olmalıdır. Personelimizi pandemiye karşı iyi eğitmeliyiz." diye konuştu.

Kamu personelinin zorunlu haller dışında il dışına çıkmaması gerektiğini kaydeden Doruk, "Kamuda uygulanan esnek çalışma konularında zaman zaman suiistimaller olduğunu gözlemliyoruz. İşe gelemeyen personelimiz sokakta, caddede değil evde olmalıdır. Esnek çalışma kuralına aykırı davranan personeli tespit ederek gerekli uyarı ve işlemleri yapmalıyız. Bu konunun takipçisi olalım." ifadesini kullandı.

Doruk, maskesiz asla dışarı çıkılmaması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemiye karşı büyük bir mücadele veriliyor. Bu mücadeleye toplumun her kesiminin gerekli hassasiyeti göstermesini istiyoruz. Evden çıkarken mutlaka maskemizi takmalıyız. Pandemi bitmedi, devam ediyor. Vakalar incelendiğinde bulaşmaların genellikle ev ziyaretleri, akraba, komşu ve arkadaş buluşmaları ve sohbet amaçlı oturmalarda kurulan yakın sohbetten kaynaklandığını görmekteyiz. Bunun için kalabalık ortamlardan uzak duralım. Ev ziyaretleri yapmayalım. Maske, mesafe ve hijyen kurallarını ihmal etmeyelim. Zaruri olmadıkça evde kalmaya özen gösterelim."

Artvin Valiliğince vatandaşları koronavirüs salgını konusunda bilgilendirmek amacıyla 5 bin broşür bastırıldığını da belirten Doruk, broşürlerin il genelinde görevli kamu personeli tarafından bugün itibarıyla dağıtımına başlandığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu