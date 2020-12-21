Artvin Valisi Yılmaz Doruk AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Doruk, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde oy kullandı.

Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" adlı fotoğraflarını seçen Doruk, yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin "6 güzel adam" fotoğrafına oy verdi.

Fotoğraf karelerinin her birinin farklı hikayesinin olduğunu belirten Doruk, bu nedenle fotoğraf seçmekte zorlandığını söyledi.

Doruk, 100 yıllık maziye sahip Anadolu Ajansı'nın hem yurt içinde hem de yurt dışında başarılı haberlere imza attığını vurgulayarak, "Anadolu Ajansı doğru habere ulaşma noktasında en güvenilir kaynakların başında yer geliyor. Dünyanın sayılı ajansları arasında. Ben AA'nın hem yönetim kadrosunu hem de çalışanlarını tebrik ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur