Artvin Valisi Doruk, vali yardımcıları ve kaymakamlarla bir araya geldi Artvin Valisi Yılmaz Doruk, kentte görev yaparken tayini çıkan vali yardımcıları ve kaymakamlarla buluştu.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, kentte görev yaparken tayini çıkan vali yardımcıları ve kaymakamlarla buluştu. Vali Doruk, vali yardımcıları ve kaymakamlar için Borçka ilçesinde düzenlenen veda yemeği programına katıldı. Yapmış oldukları hizmetlerden dolayı vali yardımcıları ve kaymakamlara teşekkürlerini ileten Vali Doruk, yeni görev yerlerinde başarı diledi. Programa, Vali Yardımcıları İdris Akça ve Cevat Uyanık, Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Murgul Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar ve Şavşat Kaymakamı Musa Göktaş katıldı. Kaynak: AA