Artvin Valisi Doruk'tan Ramazan Bayramı mesajı Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Doruk, mesajında, bayram günlerinin sevgi, kardeşlik, muhabbet ve vuslat günleri olduğunu belirterek, "Yaşamımıza sayısız güzellikler katan, rahmet, huzur ve bereket mevsimi ramazan ayını nihayete erdirirken yeni umutlarla bir bayrama daha kavuşmanın heyecanı ve sevincini hep birlikte yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Sevgi, kardeşlik, muhabbet ve vuslat günleri olan bayramların, birlik ve beraberliği pekiştiren, milli ve manevi duyguların en üst seviyede hissedildiği müstesna günler olduğunu vurgulayan Doruk, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan ve küresel düzeyde hızlıca yayılarak tüm insanların sağlığını ciddi şekilde tehdit edecek seviyeye ulaşan yeni tip koronavirüs salgını, hayatımızın her alanında olduğu gibi örf ve adetlerimizin idrakinde de eski alışkanlıklarımızı bir kenara bırakarak yeni alışkanlıklar edinmemizi zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede idrak edeceğimiz Ramazan Bayramı'nda vatandaşlarımızın, salgınla mücadele kapsamında alınan tüm tedbirlere uyması, süreci başarıyla yönetmemize büyük katkı sunacaktır. Salgın sürecinin başından itibaren ilimizde aldığımız hıfzıssıhha kararlarına büyük bir duyarlılık gösteren saygıdeğer Artvinli hemşehrilerime ayrıca teşekkür ediyorum."

Doruk, bayramın, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanmasına, birlik ve beraberliğin daha da güçlenmesine vesile olmasını temenni ederek vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA