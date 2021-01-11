Artvin Valisi Doruk'tan Kovid-19 tedbirlerine uyulması çağrısı Açıklaması
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Artvin Valisi Doruk'tan Kovid-19 tedbirlerine uyulması çağrısı Açıklaması

11.01.2021 16:57 | Son Güncelleme: 11.01.2021 17:00
Artvin Valisi Doruk'tan Kovid-19 tedbirlerine uyulması çağrısı Açıklaması

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirlere uyulması gerektiğini belirterek, "Zannediyorum yavaş da olsa tedbirlere uyarsak bu başarıyı elde edeceğiz.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirlere uyulması gerektiğini belirterek, "Zannediyorum yavaş da olsa tedbirlere uyarsak bu başarıyı elde edeceğiz." dedi.

Doruk, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla DSİ 26. Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

Mesleki ilkelerin verdiği sorumluluk bilinciyle görevini icra eden gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Doruk, kentin tanıtımı ve vatandaşların sorunlarının gündeme getirilmesi adına Artvin basınının önemli işler yaptığını söyledi.

Doruk, bir gazetecinin Kovid-19 salgınına ilişkin sorusu üzerine, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin olumlu sonuçlarını çok net şekilde gözlemlediklerini belirtti.

Alınan tedbirler sayesinde vaka sayılarında ciddi düşüşler yaşandığına dikkati çeken Doruk, şunları kaydetti:

"Düşüşler yaşadık ama yaşadığımız bu düşüş o ilkbahardaki noktaya getirdi mi? Getirmedi. Geçtiğimiz yıl haziran ayına gelinceye kadar toplam 50 vaka vardı. 5 vatandaşımız da hayatımızı kaybetmişti. Bugün geldiğimiz noktada toplam vaka sayısı 8 bin 200'ü geçmiş durumda. Belli ki daha dikkat etmeye devam edeceğiz. Çünkü vaka sayılarının düşüşünde son günlerde bu noktada bir direnç yaşıyoruz. 350-400 aktif vaka gidip geliyor. Bir direnç oluştu ama sonuç alıyoruz. Tedbirlere uyulması gerekiyor, zannediyorum yavaş da olsa tedbirlere uyarsak bu başarıyı elde edeceğiz."

Programa, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç, DSİ 26. Bölge Müdürü Celal Tokalak ile İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Yahya Kanbur da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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