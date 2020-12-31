Artvin Valisi Doruk'tan güvenlik güçlerine ziyaret
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Artvin Valisi Doruk'tan güvenlik güçlerine ziyaret

31.12.2020 22:43 | Son Güncelleme: 31.12.2020 22:47
Artvin Valisi Doruk'tan güvenlik güçlerine ziyaret

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yılbaşı tedbirleri çerçevesinde görev başında olan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yılbaşı tedbirleri çerçevesinde görev başında olan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Doruk, polis ve jandarma uygulama noktalarındaki personele görevlerinde kolaylık diledi, yeni yıllarını kutladı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Vefa Sosyal Destek Gruplarına da ziyaret gerçekleştiren Doruk'a İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç, İl Sağlık Müdürü Gürol Köroğlu ile AFAD Müdürü Mehmet Salih Avcı eşlik etti.

Doruk, yılbaşına yönelik tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Artvin'de 686 polis ve jandarma personelinin görev yaptığını söyledi.

Yeni yılın Türkiye'ye ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini dileyen Doruk, herkesin yeni yılını tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

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