Artvin Valisi Doruk, seyahat acentesi temsilcileriyle bir araya geldi
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Artvin Valisi Doruk, seyahat acentesi temsilcileriyle bir araya geldi

24.03.2021 16:39 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:55
Artvin Valisi Doruk, seyahat acentesi temsilcileriyle bir araya geldi

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Trabzon'dan gelen 30'u aşkın seyahat acentesi temsilcisiyle bir araya geldi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Trabzon'dan gelen 30'u aşkın seyahat acentesi temsilcisiyle bir araya geldi.

İl merkezindeki bir otelde düzenlenen toplantıda Vali Doruk, Artvin'in turizmden hak ettiği payı alabilmesi amacıyla Valilik olarak hayata geçirecekleri projeler hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Artvin Valiliğince projelendirilerek hayata geçirilen turizm çalışmaları, slayt sunumu eşliğinde katılımcılara anlatıldı.

Toplantı, kenti tanıtan "Göğe Komşu Topraklar Artvin" tanıtım filminin izlenmesiyle sona erdi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Ömer Özbay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı da katıldı.

Toplantının ardından seyahat acentesi temsilcileri, kentte turizme kazandırılan bölgeleri inceledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

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