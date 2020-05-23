Artvin Valisi Doruk, şehitliği ziyaret etti
Artvin'de, Ramazan Bayramı arefesinde şehitlikler ziyaret edildi.
23.05.2020 14:07 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:28
Artvin'de, Ramazan Bayramı arefesinde şehitlikler ziyaret edildi.
Artvin Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen programa, Vali Yılmaz Doruk, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Şükrü Şenduran, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Şentürk Ağırbaş, İl Müftü Vekili Numan Öztürk katıldı.
Doruk ve beraberindekiler, şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı.
Sosyal mesafe kuralları uygulanarak gerçekleştirilen ziyaret, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından sona erdi.
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Kaynak: AA