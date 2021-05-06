Artvin Valisi Doruk polis noktasında denetim yaptı
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Artvin Valisi Doruk polis noktasında denetim yaptı

Artvin Valisi Doruk polis noktasında denetim yaptı
Anadolu Ajansı / Yusuf Okur - Haberler | Güncel

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, polis noktasında trafikteki araç sürücülerini denetledi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, polis noktasında trafikteki araç sürücülerini denetledi.

Vali Doruk, 1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla Artvin şehir girişindeki Köprübaşı Mevkiinde bulunan polis kontrol noktasını ziyaret etti.

Kontrol noktasında durdurulan sürücülerle bir süre sohbet eden Doruk, sürücülere hem trafik kurallarına hem de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede alınan tedbirlere istisnasız uymaları yönünde ikazlarda bulundu.

Doruk, sürücülere, "Annem Hep Yanımda, Kemerim Hep Aklımda" sloganının yer aldığı broşür, çanta ve önlük dağıttı.

Kadın sürücülere karanfil de dağıtan Doruk, daha sonra burada emniyet ve jandarma teşkilatının trafik haftası dolayısı ile açtığı standı gezerek yürütülen faaliyetlere dair ilgililerden bilgi aldı.

Vali, Doruk'a denetimler esnasında İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ve İl Jandarma Komutanı Mustafa Kılınç eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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