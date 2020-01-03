Artvin Valisi Doruk, okul ve yurt binasını inceledi
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Artvin Valisi Doruk, okul ve yurt binasını inceledi

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, kentte yapımı tamamlanan okul ve yurt binasında incelemelerde bulundu.

03.01.2020 14:00 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:16
Artvin Valisi Doruk, okul ve yurt binasını inceledi

Valisi Yılmaz Doruk, kentte yapımı tamamlanan okul ve yurt binasında incelemelerde bulundu.

Vali Doruk, beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ile 16 derslikli okul binası ve 258 yatak kapasiteli yurt binasını gezdi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Doruk, okul ve yurt binasının yapım tekniğini ve tasarımını beğendiğini vurguladı.

Vali Doruk, yapıların oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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