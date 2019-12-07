Artvin Valisi Doruk, Murgul ilçesini ziyaret etti

07.12.2019 12:52 | Son Güncelleme: 07.12.2019 12:52

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Murgul ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Vali Doruk, beraberindeki Murgul Belediye Başkanı Çavuş ile ilçede belediye tarafından yaptırılan çevre düzenlemesi ve park alanlarında incelemelerde bulundu.

Doruk, daha sonra pazar esnafını da ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Belediye Başkanı Çavuş'u makamında ziyaret eden Doruk, projeler hakkında bilgi aldı.

Doruk, Murgul-Borçka kara yolundaki petrol ofisinin de açılış programına katıldı.

Kaynak: AA