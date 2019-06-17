Artvin Valisi Doruk muhtarları dinledi

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, her ay gerçekleştirilen Muhtarlar Toplantısı kapsamında, merkeze bağlı köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Vali Yılmaz Doruk başkanlığında Valilik Çoruh Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, muhtarların yanı sıra Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanı ve Vali Yardımcısı Mustafa Uğur Özerden, Köylere Hizmet Götürme Birlik Müdürü Suat Sevinç ile İl Mahalli İdareler Müdürü Filiz Özdemir ve İl Genel Meclisi üyeleri de katıldı.

Muhtarların taleplerini dinleyen Vali Doruk, Valilik olarak kapılarının muhtarlara her zaman açık olduğunu belirterek, "Bugün dile getirdiğiniz sorunların çözümü noktasında başta Valiliğimiz olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla gayret gösterdiğimizi özellikle belirtmek isterim. Talep ve istekleriniz konusunda yardımcı olmaya da hazırız." dedi.

Artvin'in zor ve engebeli bir coğrafyaya sahip olduğuna işaret eden Doruk, "Köylerimizde ve kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini ve refah seviyelerini daha da yükseltmek için devletimizin bütün imkanlarını seferber ederek çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Köylerimizin ihtiyacı olan yol, asfalt, beton, parke taşı, sanat yapıları, elektrik, içme suyu, sulama suyu gibi alt yapı hizmetlerini yapmanın gayreti içerisindeyiz." diye konuştu.

Doruk, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin makine parkının yeterli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kamu olarak yapacağımız yatırımlar hakkında, öncelikli olarak tüm kurumlarla gerekli istişareleri yapıyoruz. Yaptığımız bu değerlendirmeler doğrultusunda bir öncelik sırası belirleyerek ve kamu kaynaklarını israf etmeden en verimli şekilde kullanmanın gayreti içerisindeyiz. Devletimiz ve hükümetimiz özellikle son yıllarda köylerin altyapı sorunlarının çözümü noktasında ciddi yatırımları hayata geçirmiştir."

Kaynak: AA